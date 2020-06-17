Source: Russia – Council of the Federation

С докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению в 2019 году выступит Генеральный прокурор РФ И. Краснов.

В Совете Федерации проходит 484-е заседание.

Сенаторы обсудят изменения в законы о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Речь пойдет об изменении статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях.

На рассмотрение сенаторов будет вынесен проект Заявления Совета Федерации в связи с Международным днем парламентаризма.

Планируется рассмотреть вопрос о продлении до 1 октября 2020 года срока приостановления действия положений КоАП РФ в отношении применения водителями и контролерами кассовой техники при реализации билетов в общественном транспорте, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Авторами законодательной инициативы выступили члены Совета Федерации Александр Башкин, Геннадий Орденов и Мурат Хапсироков.

Ожидается внесение изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота).

Как ожидается, будут внесены изменения в статью ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Речь идет о совершенствовании нормативно-правового регулирования градостроительных отношений, возникающих при размещении объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов.

Сенаторам также предстоит обсудить вопросы, касающиеся электронной подписи, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля.

В рамках «правительственного часа» Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев расскажет об исполнении федеральных проектов в сферах жилья, развития городской среды и сокращения аварийного жилищного фонда.

С докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению в 2019 году выступит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Время эксперта» отдано выступлению члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Василия Христофорова на тему «Великая Отечественная война в международном, геополитическом и социальном измерениях: архивные открытия во имя национальных интересов».

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