В Хабаровском крае осужден директор туристической компании за хищение чужого имущества

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Центральный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что руководитель туристической фирмы в период с февраля по август 2018 года похитил денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей у 27 потерпевших, которые заключили с компанией договоры на оказание туристических услуг, оплатили 100 % стоимости предстоящего отдыха.

Ряд туристов не смогли выехать в ранее согласованные даты, неоднократно переносимые турагентом. Другие столкнулись с тем, что туристическая компания либо не оплатила визовое обслуживание, либо оплатила проживание за три дня вместо 14. Часть граждан не имели возможности вернуться в Россию в связи с отсутствием их в списках пассажиров.

Большинство туристов вообще не смогли выехать на отдых, поскольку директор турагентства, получивший оплату за туристические продукты в полном объеме, в том числе на приобретение билетов, проживание в гостинице, страховки, питание, экскурсии, не выполнил взятые на себя обязательства.

Денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению. Ущерб потерпевшим не возместил.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, а также наличия судимости за аналогичное преступление, приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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