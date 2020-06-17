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Роскосмос. МЛМ «Наука» проходит завершающий цикл испытаний – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Центр Хруничева#КБ Салют#МЛМ#наука#МКС

17.06.2020 09:20

МЛМ «Наука» проходит завершающий цикл испытаний

Испытания Многофункционального лабораторного модуля «Наука» в рамках программы наземной отработки его конструкций и служебных систем в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проходят с положительным результатом. На прошедшей неделе специалисты российской ракетно-космической отрасли завершили испытания на герметичность корпуса модуля и стыковочных агрегатов.

Ранее также было подтверждено функционирование пневмо-гидросистемы двигательной установки, наружных гидравлических контуров. В настоящее время проводятся пневмовакуумные испытания модуля «Наука». Генеральный конструктор Конструкторское бюро «Салют» (структурное подразделение ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Сергей Кузнецов:

«Пилотируемый модуль „Наука“ предназначен для длительной эксплуатации в условиях космического пространства, которые значительно отличаются от земной среды. Для того чтобы проверить функционирование систем пилотируемого модуля, мы проводим испытания в вакуумной камере, имитирующей условия космического пространства. В условиях, максимально приближенных к рабочим, проверяется функционирование пневмо-гидросистем, а также герметичность корпуса, так как их соответствие заданным требованиям жизненно необходимо для успешного выполнения задач. Поэтому эти испытания крайне важны, и мы к ним относимся очень серьезно. Работы идут по графику, в настоящий момент проходят испытания баков. Плановый выход из камеры — 22 июня 2020 года.На космодром Байконур Многофункциональный лабораторный модуль „Наука“ планируется отправить в июле 2020 года. Его интеграция с Международной космической станцией обеспечит развитие российского сегмента МКС и проведение научных исследований. В конструкции модуля предусмотрены унифицированные рабочие места — устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему модуль может быть адаптирован под многие задачи.Высокая степень автоматизации модуля „Наука“ позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос. Многие операции за бортом космической станции можно будет выполнять, не выходя из неё. Кроме того, модуль „Наука“ будет обеспечивать станцию кислородом, регенерировать воду из урины и управлять ориентацией станции по каналу крена».

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