Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#НИИМаш17.06.2020 10:58

НИИМаш поддержал олимпиаду «Юных прогрессоров»

Научно-исследовательский институт машиностроения (НИИМаш, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») выступило партнером Х олимпиады школьников «Юные прогрессоры», проходившей на базе аэрокосмического факультета Политехнического института ЮУрГУ в заочной форме.

Главная цель мероприятия — развитие интереса к космонавтике, ракетостроению и системы управления, а также поддержку рационализаторской, изобретательской деятельности молодых исследователей.

Учащиеся 6-11 классов школ, лицеев и гимназий, а также студенты колледжей и профессиональных лицеев Челябинска, Верхнего Уфалея, Снежинска и Кыштыма соревновались в номинациях: космонавтика и ракетная техника, авиация и воздухоплавание, приборы и системы управления, инженерная выставка. Эксперты — преподаватели аэрокосмического факультета и сотрудники НИИМаш, во главе с председателем экспертного совета Виктором Федоровым также работали дистанционно.

Все участники получили сертификаты об участии в олимпиаде, победители и призеры награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Школьникам, обучающимся в 11 классе, при поступлении в ЮУрГУ будут начислены дополнительные баллы на аэрокосмический факультет.

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