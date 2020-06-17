Н. Федоров: На сегодняшний день 12 из 44 предложений Совета Федерации полностью учтены в проекте Общенационального плана действий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о деятельности рабочей группы СФ по совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики в ходе заседания СФ рассказал о деятельности рабочей группы палаты по мониторингу и совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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Сенатор, возглавляющий рабочую группу, отметил, что созданная по инициативе Председателя Совета Федерации рабочая группа в самые сжатые сроки майских праздников подготовила Перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Николай Федоров напомнил, что 19 мая документ был утвержден решением Совета палаты и направлен в Правительство РФ с просьбой учесть его при подготовке Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

«Второго июня подготовленный Правительством Общенациональный план был представлен Президенту Российской Федерации. Восьмого июня на оперативном совещании Председателя Правительства с вице-премьерами Министерству экономического развития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено доработать проект общенационального плана с учетом проводимых Президентом России отраслевых совещаний. При этом еще раз рекомендовано — уже Председателем Правительства — учесть позиции Совета Федерации. Срок исполнения поручения — 19 июля 2020 года», — сказал Николай Федоров.

Первый вице-спикер СФ проинформировал, что из 44 предложений Совета Федерации на сегодняшний день полностью учтены 12 предложений. Они, в частности, касаются установления особенностей регулирования трудовых отношений в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, законодательного закрепления порядка применения гибких форм занятости, в том числе удаленной, дистанционной, надомной работы, а также временной, сменной и сезонной работы. «Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу, его соавтором является Председатель Совета Федерации».

Кроме того, отметил Николай Федоров, предложения СФ предусматривают совершенствование законодательного регулирования вопросов реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях в условиях введения режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации) в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса.

Это также необходимость обеспечения непрерывности и долгосрочности государственных мер поддержки промышленности, включая программы субсидирования на поддержание спроса на отечественную продукцию, и многое другое, добавил сенатор.

«В проекте Общенационального плана частично учтены еще девять предложений из нашего Перечня мероприятий», — сообщил первый вице-спикер СФ. Среди них – проведение комплексной оптимизации процедур закупок для государственных и муниципальных нужд в целях существенного упрощения процедур закупок, создание правовых оснований для предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями, расположенными на территории одного субъекта Российской Федерации, распространение применения налога на профессиональный доход (института самозанятых граждан) на иностранных граждан, что уже учтено в отношении граждан стран СНГ, и ряд других предложений.

В проекте Общенационального плана частично учтены еще девять предложений из нашего Перечня мероприятий

«Работа наша идет достаточно активно. Предложения продолжают поступать от сенаторов. Они с участием экспертов детально обсуждаются, в том числе, как правило, на заседаниях профильных комитетов», — сообщил Николай Федоров.

«Сегодня можно говорить и о возможном новом пакете законодательных инициатив сенаторов, дополнительно представленных из нашего большого перечня предложений членами рабочей группы Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области от имени Совета Федерации вчера на видео-конференц-связи с первым заместителем Председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым. По данным инициативам найдено полное взаимопонимание с Правительством. Речь идет, в частности, о дальнейшем усилении социальной помощи населению, совершенствовании управления медицинским страхованием, обеспечении финансовой устойчивости медицинских организаций, модернизации инфекционной службы», — отметил Николай Федоров.

Как подчеркнула Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга рабочая группа СФ была создана очень своевременно и качественно осуществляет свои функции.

«Правительство оперативно реагирует на те предложения, которые мы направляем», — сказала глава СФ. Она отметила, что это только первый этап работы. «Президентом дано поручение доработать Общенациональный план, и мы активно включились в эту деятельность, продолжаем ее».

Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов активно участвовать в данной работе, в том числе, учитывая возможные дальнейшие предложения регионов.

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