Олег Матыцин и Министр просвещения Сергей Кравцов обсудили реализацию Межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провели в формате видеоконференции рабочее совещание, в котором также приняли участие ответственные сотрудники двух ведомств.

Стороны обсудили реализацию Межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта, которые были разработаны в рамках поручения Президента Российской Федерации и утверждены в ноябре 2019 года.

Программы направлены на создание условий для занятий физической культурой и спортом для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Олег Матыцин предложил актуализировать данные программы: «Ввиду того, что Президентом страны даны новые поручения по развитию системы воспитания и школьного спорта, а также учитывая, что часть педагогических вузов передана в ведение Минпросвещения России, Министерство спорта предлагает переутвердить Межотраслевую программу развития школьного спорта совместным приказом Минспорта и Минпросвещения. Также предлагаем переутвердить Межотраслевую программу развития студенческого спорта совместным приказом Минспорта, Минобрнауки и Минпросвещения».

«Эти изменения важны с точки зрения совершенствования законодательства, системы проведения спортивных соревнований, использования материальной базы образовательных учреждений для развития спорта», – почеркнул Олег Матыцин.

Кроме того, руководитель Минспорта России напомнил, что в настоящее время идёт завершающий этап формирования Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Одним из приоритетов Стратегии является развитие системы физической культуры и спорта в образовательных организациях всех уровней – от дошкольных до организаций высшего образования. Олег Матыцин поблагодарил Сергея Кравцова и коллег из Минпросвещения за содействие в подготовке проекта Стратегии.

«Одно из важнейших направлений деятельности Минспорта России – это создание максимально комфортных условий для всех обучающихся – дошкольников, школьников, студентов, – отметил Олег Матыцин. – От физической культуры и спорта во многом зависит будущее наших детей, возможность их реализации как грамотных специалистов, в какой бы области они не работали».

В ходе совещания также обсуждались вопросы организации и проведения Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания», а также проект системы воспитания «Великая Россия», разработанный Министерством просвещения Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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