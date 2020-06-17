Source: Russia – Council of the Federation

Российские сенаторы призвали парламенты иностранных государств объединить усилия для поиска совместных ответов на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается человечество.

Принято Заявление Совета Федерации в связи с Международным днем парламентаризма.

Докладчиком по вопросу выступил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

«В Заявлении предельно четко зафиксировано, что мы готовы к активизации связей с парламентами иностранных государств вне зависимости от имеющихся сложностей и разногласий в двусторонних отношениях, поскольку именно диалог, а не язык санкций является единственным способом решения наболевших проблем», — сказал Константин Косачев.

Он выразил сожаление, что некоторые парламенты, прежде всего, представляющие «западную группу» государств идут на сворачивание парламентских связей, на введение санкций против парламентариев.

Как говорится в тексте Заявления СФ, преднамеренные действия ряда государств, ратующих за некий «порядок, основанный на правилах», приводят к эрозии международного права, разрушению десятилетиями создававшейся системы международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, в связи с чем вновь возникла реальная опасность ядерной конфронтации.

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации убежден, что в этих условиях должны возрасти роль и значение международного парламентаризма и парламентской дипломатии, призванных налаживать и поощрять диалог даже там, где связи по иным каналам прерваны или не развиваются», — говорится в Заявлении СФ.

В документе подчеркивается недопустимость и опасность возведения искусственных барьеров на пути поступательного развития парламентаризма и межпарламентского диалога, осуждаются санкции против парламентариев.

Совет Федерации призвал парламенты иностранных государств объединить усилия для расширения межпарламентских связей, эффективной координации действий в поиске решений по ключевым вопросам международной повестки дня путем межгосударственного диалога, исключая любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств и давления на их демократические институты.

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