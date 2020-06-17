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Сенатор прокомментировал выступление Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках «правительственного часа».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края прокомментировал выступление Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

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Сенатор отметил актуальность мероприятий по сокращению ветхого и аварийного жилья и строительству жилищного фонда социального использования, как дополнительного механизма обеспечения жильем граждан, сомнений не вызывает. Особенно это важно для сельских территорий в целях закрепления кадров на селе, считает он.

По словам законодателя, обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем — важнейшее условие развития кадрового потенциала на сельских территориях. Он напомнил, что в настоящее время жилищный фонд сельской местности в России остается в основном неблагоустроенным. Всеми видами благоустройства оборудована только треть общей площади, тогда как в городе — почти 80 проц., разница по отдельным видам благоустройства на селе и в городе достигает показателя — 2,5 раза. При этом удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда на селе в 2 раза выше, чем в городе. В целом, доля возводимого жилья на селе хоть и растет, однако, не превышает 10 проц. от общей площади вводимого в стране.

«Реализация госпрограммы Комплексное развитие сельских территорий с 1 января этого года демонстрирует востребованность жилищного обеспечения и благоустройства на селе. Только механизмом сельской ипотеки, уже воспользовалось 7,9 тыс. человек в более чем 60 субъектах страны. Объемы выданных кредитов, даже в период пандемии, постоянно растут», — сообщил парламентарий.

Реализация госпрограммы Комплексное развитие сельских территорий с 1 января этого года демонстрирует востребованность жилищного обеспечения и благоустройства на селе

Развитие индивидуального жилищного строительства на селе еще одна важная тема. Здесь, по мнению Сергея Белоусова, целесообразно говорить об использовании стандартных проектов объектов ИЖС при строительстве жилых домов и хозяйственных построек с применением местных строительных материалов с учетом районирования, в том числе, по технологии деревянного домостроения. «Очень надеюсь, что эти и другие вопросы развития сельской стройиндустрии и сельского строительства получат поддержку Министерства и будут реализованы в рамках национальных проектов и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

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