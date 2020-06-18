А. Кутепов: Наша законодательная инициатива позволит эффективнее бороться с кражами оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по экономической политике разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга стал автором проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

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По его словам, в настоящее время сфера функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения не признана в качестве источника формирования самостоятельных составов правонарушений. Сейчас вопросы хищения оборудования и элементов централизованных систем водоснабжения и водоотведения составляют объект преступления, квалифицируемого статьями о хищении имущества либо статьями об административных правонарушениях.

«Такая ситуация приводит к частому прекращению соответствующих разбирательств по общим основаниям, в то время как значение повреждаемого и расхищаемого оборудования влечет гораздо более существенные и опасные последствия, чем аналогичные действия в отношении менее значимого имущества», — подчеркнул Андрей Кутепов.

В качестве примера сенатор рассказал, что за период 2018 г. в результате хищения люкового оборудования петербургский водоканал получил убыток в общем размере более 1 млн 600 тысяч рублей, а за 2019 год – уже более двух млн рублей. Это совокупные потери, ведь каждый единичный случай по своим масштабам может и не квалифицироваться в качестве уголовно наказуемого деяния, пояснил он.

По информации из открытых источников в Москве, Омске, Перми, Краснодаре похищают порядка 50–100 крышек люков ежемесячно. А ведь хищение крышек люков может привести и к более опасным последствиям для неопределенного круга лиц. Оставшиеся открытыми без крышек люки становятся причиной серьезных повреждений и даже гибели людей в результате падения в колодец.

«Противоправным деяниям, влекущим за собой повреждение, угрозу повреждения или неполноценного функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения необходимо найти место в Уголовном кодексе», — подчеркнул законодатель.

Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ таким квалифицирующим признаком как совершение кражи в отношении элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Примечание к статье 158 Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить исключением о том, что под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Предлагаемые изменения позволят более эффективно бороться с кражами и сбытом элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Кроме этого действующей редакцией статьи 215.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность. «Новым законопроектом предлагается дополнить указанный состав преступления соответствующими положениями о наказании за самовольное подключение к централизованным систем водоснабжения и водоотведения либо приведение их в негодность», — уточнил глава Комитета СФ.

Андрей Кутепов полагает, что предлагаемые изменения позволят более эффективно бороться с кражами и сбытом элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения. «В свою очередь, это будет способствовать предупреждению противоправных деяний, стабильному и безопасному функционированию централизованных систем водоснабжения и водоотведения».

В настоящее время законопроект направлен в Верховный Суд России для согласования и получения заключения.

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