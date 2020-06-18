А. Синицын: Перевод всей табачной продукции в легальный оборот мог бы обеспечить дополнительную занятость населения и пополнить бюджет

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Правовые и организационные механизмы по предотвращению незаконного оборота табачной продукции в Российской Федерации».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Синицын

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Алексей Синицын

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Александр Пронюшкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел заседание «круглого стола» на тему «Правовые и организационные механизмы по предотвращению незаконного оборота табачной продукции в Российской Федерации».

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, также принял участие член Комитета СФ Александр Пронюшкин. ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области

Открывая заседание, Алексей Синицын отметил, что табачная промышленность России насчитывает около 80 предприятий, в производстве занято более 10 тыс. человек, а с учетом товаропроизводящей сети это число достигает 500 тыс. человек.

По словам сенатора, поступления от акцизов на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, в 2019 г. составили 593,8 млрд руб., а сумма поступлений в бюджет от акциза на табачные изделия, ввозимые на территорию страны, — 539,5 млрд руб.

«Приведенные данные говорят об особой значимости табачной отрасли для российской экономики и для обеспечения занятости населения», — считает парламентарий. При этом основная проблема для развития отрасли — нелегальный оборот табачной продукции, которая поступает в РФ из стран Евразийского экономического союза.

«Перевод продукции в легальный оборот мог бы обеспечить дополнительную занятость населения и пополнить бюджет нашей страны», — подчеркнул Алексей Синицын.

Представитель бизнеса Сергей Кациев в своем выступлении выразил обеспокоенность продолжающимся ростом незаконного производства и оборота табачной продукции и ущербом, который получают от этого добросовестные производители.

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что в январе текущего года Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, связанный с ограничением провоза табака через границу физическими лицами. Она выразила надежду, что в скором времени состоится доработка этого документа и рассмотрение в Государственной Думе.

Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов отметил, что необходимо принять эффективные меры для того, чтобы предотвратить снижение поступлений от акцизов на табачную продукцию.

В ходе заседания также выступили представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности».

По итогам «круглого стола» разработан проект рекомендаций, направленных на решение обсуждаемого вопроса.

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