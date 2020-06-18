В Астрахани прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств у граждан из 23 городов Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Астраханской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Астрахани. Они обвиняются в совершении свыше 20 эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, жительница г. Астрахани с 2016 по 2019 годы регистрировалась на сайтах знакомств под различными псевдонимами, используя чужие фотографии. Женщина знакомилась с мужчинами из других городов, ссылаясь на свое затруднительное материальное положение, она просила перевести ей денежные средства. Ее сожитель помогал снимать переводы в различных банкоматах г. Астрахани. В результате таких действий участники группы завладели денежными средствами на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Прокуратура области уголовное дело направила в Советский районный суд г. Астрахани для рассмотрения по существу.

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