Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил аграрное предприятие в регионе.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках работы в регионе посетил крупный тепличный комплекс для выращивания томатов и огурцов.

В беседе сенатора с руководством предприятия отмечалось, что комплекс, запущенный в декабре 2018 г., занимает площадь 7,5 га. Для его обслуживания было создано 140 рабочих мест. Объём производимой продукции составляет около 4,5 тыс. тонн овощей в год. Предприятием планируется реализация второй очереди строительства тепличного комплекса такой же площади.

Владимир Круглый

Владимир Круглый отметил, что этот проект внесёт весомый вклад в государственную программу импортозамещения, а его практическое воплощение обеспечит серьезные налоговые поступления в бюджет Орловской области.

Парламентарий подчеркнул высокий уровень передовых технологий в работе предприятия. «Здесь созданы максимально благоприятные условия, которые позволяют выращивать продукты достаточно высокого качества. Основной трудовой ресурс предприятия сейчас и в дальнейшем — жители Орловской области», — сказал сенатор.

Владимир Круглый

По его словам, агропромышленный комплекс является одной из базовых сфер современной экономики региона. В 2019 г. в Орловской области была достигнута рекордная урожайность, которая превысила в целом 41 центнер с гектара.

«Среди важнейших направлений работы в сфере АПК для региона стоят не только задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, но и выхода на внешние рынки, а также дальнейшее укрепление связей с аграрной наукой, внедрение в практику передовых достижений», — подчеркнул Владимир Круглый.

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