В. Лакунин: Российские предприятия имеют хорошие возможности для наращивания экспорта своей продукции в страны Африки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в международной онлайн-конференции с представителями бизнес-сообществ России и Республики Танзания.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в международной видео-конференции по теме развития торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Танзания.

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В мероприятии также участвовали представители машиностроительного предприятия, компании по производству арамидных материалов и средств индивидуальной бронезащиты, нефтехимическая компания и Торгово-промышленная палата Республики Танзания.

Обсуждались как общее состояние российско-африканского сотрудничества, пути его развития и наращивания, так и конкретные проекты в области машиностроения и химической промышленности. В частности, затронуты вопросы наращивания поставок высокотехнологичной продукции промышленных предприятий Ростовской области.

«Президентом России по итогам первого Саммита Россия – Африка отметил, что развитие и упрочение взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями является одним из главных российских внешнеполитических приоритетов. В Совете Федерации проводится активная работа в этом направлении», — подчеркнул сенатор.

Владимир Лакунин принял участие в международной онлайн-конференции с представителями бизнес-сообществ России и Республики Танзания

Он напомнил, что Председатель Совета Федерации в феврале 2020 года посетила Замбию и Намибию с официальными визитами, в рамках которых были намечены важные шаги по развитию международного сотрудничества.

Российские и африканские компании имеют прекрасные перспективы для совместной работы

«Российские и африканские компании имеют прекрасные перспективы для совместной работы, основанные, в том числе, на историческом опыте взаимодействия наших стран. И эта работа будет продолжена в дальнейшем», – заключил Владимир Лакунин.

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