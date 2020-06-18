В Оренбургской области начальник отдела снабжения завода осужден за коммерческий подкуп

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Орска Оренбургской области вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела снабжения одного из промышленных предприятий. Он признан виновным в совершении 34 преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 6, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Суд, на основании представленных государственным обвинителем доказательств, установил, что в 2015-2019 гг. мужчина неоднократно получал от представителей контрагентов за общее покровительство при заключении договоров денежные средства в размере от 30 тыс. до 900 тыс. рублей. Общий размер преступного дохода составил 15 млн рублей.

Осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество на сумму около 13 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI