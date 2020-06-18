В прокуратуре Саратовской области прошло совещание по вопросам задолженности за поставленный природный газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 июня 2020, 20:30

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Вячеслав Башунов принял участие в совещании по вопросам работы теплоснабжающего комплекса Балашовского района, прошедшем в прокуратуре области. Участниками стали глава администрации Балашовского муниципального района, представители правительства региона и руководители теплоснабжающих организаций.

В крупнейшем районе области сложилась негативная практика по ликвидации предприятий и ухода от долгов за потребленный газ. С 2003 года по такой схеме было ликвидировано или находятся в процедуре банкротства 9 теплоснабжающих организаций. Их общий долг — более 494 млн руб.

На сегодняшний день задолженность трех действующих предприятий перед поставщиком газа составляет 346 млн руб. Администрация района пыталась организовать заключение концессионного договора, с целью ликвидировать МУП СТБР Балашовского муниципального района и передать имущество в концессию ООО «Севертрансстрой», тем самым причинив значительный материальный ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

На совещании были также заслушаны руководители теплоснабжающих организаций. Предложен план мероприятий по погашению дебиторской задолженности.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Вячеслав Башунов отметил, что необходимо построчное понимание причин неплатежей. Для этого совместно с прокуратурой области проводится анализ сложившейся ситуации.

Практика приглашения в прокуратуру области руководителей теплоснабжающих организаций, имеющих долги за потребленный газ, и глав администраций муниципалитетов будет продолжена.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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