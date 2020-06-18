В Ростовской области построят восемь газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 июня 2020, 16:00

В 2020 году начнутся строительно-монтажные работы 8 газопроводов для 22 населенных пунктов Шолоховского, Зимовниковского, Красносулинского, Дубовского и Боковского районов Ростовской области. Мероприятия реализуются в рамках исполнения Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром».

Проект обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения порядка 1765 домовладений и квартир, а также 17 котельных в районных социальных объектах. Планируемая протяженность новых сетей составит 153 км.

Реализация запланированных объемов ведется согласно Плану-графику синхронизации Программы газификации на 2020 год. Работы должны завершиться в 2021 году. Одним из основных контрагентов по проекту выступит ООО «CМТ». За годы работы компания позитивно зарекомендовала себя на рынке строительных работ в газовой отрасли.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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