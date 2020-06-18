В Чеченской Республике благодаря прокуратуре субъекту малого бизнеса произведена оплата исполненного госконтракта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Чеченской Республики организована проверка соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату заказчиками товаров, работ, услуг, поставленных для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в Веденском районе государственным заказчиком своевременная оплата исполненного субъектом малого бизнеса контракта на поставку продуктов питания в размере 747 тыс. рублей не произведена.

В связи с этим прокуратура Веденского района возбудила в отношении виновного должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг).

Кроме того, заказчику работ также внесено представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, а задолженность перед индивидуальным предпринимателем погашена в полном объеме.

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