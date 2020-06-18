В Чувашии построят 6 новых газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 июня 2020, 14:50

В 2020 году АО «Газпром газораспределение Чебоксары» построит шесть газопроводов общей протяженностью более 16 км. Работы выполняются за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа в рамках программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

На строительство объектов в текущем году предусмотрено направить около 32 миллионов рублей. В результате возможность пользоваться газом получат жители 315 домов, а также объекты соцкультбыта.

Начинается строительство газопровода в Чебоксарах по ул. Солнечной. Планируется обеспечить топливом 56 индивидуальных жилых домов.

Строительство на остальных пяти газопроводах: в городе Козловке, селе Шихазаны Канашского района, деревнях Пущино Мариинско-Посадского района, Ширтаны Ибресинского района, селе Кудеиха Порецкого района находится в завершающей стадии.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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