В Чувашии транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении члена организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Чувашская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Как полагает следствие, молодой человек в составе организованной преступной группы занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Чебоксары. В его обязанности входили расфасовка и помещение наркотиков в тайники.

Мужчина задержан сотрудниками транспортной полиции, при его досмотре обнаружены более 150 свертков с наркотическим средством. В ходе обыска в его квартире изъято еще около килограмма синтетических наркотиков.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Чебоксары.

В отношении других соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, проводится предварительное расследование.

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