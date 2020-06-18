Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#Протон-ПМ#ОРКК18.06.2020 12:52

Делегация Роскосмоса и ОРКК посетила Протон-ПМ

В рамках рабочей поездки в Пермский край делегация Госкорпорации «Роскосмос» и Объединённой ракетно-космической корпорации во главе с первым заместителем генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации Максимом Овчинниковым 17 июня 2020 года посетила компанию «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»).

Целью визита стало знакомство с загородной площадкой предприятия (Новые Ляды), на территории которой создаётся производство ракетных двигателей нового поколения. Исполнительный директор Протон-ПМ Дмитрий Щенятский рассказал о перспективах развития этой территории и создании на ней новых производственных мощностей для выпуска современной ракетно-космической техники и продукции диверсификации.

Максиму Овчинникову был продемонстрирован стенд испытаний газотурбинных установок мощностью до 40 МВт, который задействован в кооперации пермских промышленных предприятий по созданию газотурбинной техники наземного применения. Помимо этого, руководство Протон-ПМ показало делегации универсальный комплекс гидравлических испытаний агрегатов ракетных двигателей, где установлено оборудование, не имеющее аналогов в России.

Представители Роскосмоса и ОРКК также ознакомились с возможностями нового заготовительного производства предприятия, посетив участок раскроя и покраски, лабораторию исследования механических свойств и автоматизированный комплекс термообработки. Заключительным пунктом программы стало посещение строящегося корпуса, где разместятся цехи механической обработки, механосборки и окончательной сборки, а также гальваническое производство.

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