Е. Зленко: Мы продолжим мониторинг готовности субъектов РФ к организации горячего питания в образовательных учреждениях

Source: Russia – Council of the Federation

Законодатели и эксперты обсудили требования к организации школьного питания на основе продукции отечественного АПК.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Требования к организации школьного питания на основе продукции отечественного АПК».

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Сенатор напомнила, что в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции.

«Этот закон даст возможность обеспечить бесплатным питанием всех детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. В настоящее время актуализируется нормативная база в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции и законодательное закрепление определения принципов здорового питания в образовательных учреждениях», — пояснила Елена Зленко.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

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По ее словам, в целях реализации поставленной в Послании задачи – организации бесплатного горячего питания всех учеников начальной школы с 1 сентября 2020 г. Комитет направил в субъекты Российской Федерации запрос о представлении информации о наличии в школах необходимой инфраструктуры, оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения, качества продуктов.

Сенатор отметила, что в соответствии с поручением председателя Комитета Алексея Майорова МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия проведена работа по обобщению и анализу представленной органами исполнительной власти регионов информации.

В Комитет поступила информация от 74 субъектов Российской Федерации, которая может быть использована для оценки готовности регионов к реализации поставленной Президентом РФ задачи, выработки необходимых управленческих решений на основании использования эффективных региональных практик. «Проанализированная информация показывает значительный разброс показателей о состоянии системы организации питания в образовательных организациях в разрезе субъектов Федерации», — сказала законодатель.

Елена Зленко обратила внимание, что в большинстве субъектов Российской Федерации уделяется недостаточное внимание вопросам обеспечения образовательных организаций отечественными пищевыми продуктами для питания детей, организации и финансирования контроля качества продукции с применением лабораторных исследований.

«Федеральные деньги, которые выделены в бюджете на реализацию этого закона, должны идти, прежде всего, на закупку сырья, продуктов переработки пищевой индустрии отечественных производителей. В этой связи особенно важно уделить внимание привлечению отечественных товаропроизводителей для организации школьного питания».

Парламентарий считает, что важно проработать вопрос необходимости разработки нормативного акта, устанавливающего требования к качеству пищевых продуктов, сформировать критерии качественных характеристик и методов определения идентификационных признаков, которые лягут в основу этого документа.

Елена Зленко также отметила, что Министерством сельского хозяйства РФ готовится необходимая нормативная база для реализации закона о школьном питании. Подписан приказ, которым утвержден типовой контракт на поставку продуктов питания. «Применение таких контрактов позволит оптимизировать закупочную деятельность продуктов питания, увеличит количество поставщиков на процедурах. Таким образом, формируется правовое обеспечение и формы преимущественной закупки продуктов отечественных сельхозпроизводителей».

Сенатор проинформировала, что в июле этого года Комитетом СФ будет проведено совещание на тему «О мерах по повышению роли отечественного агропромышленного комплекса в обеспечении качественной пищевой продукцией в целях организации питания в образовательных организациях». В ходе мероприятия планируется рассмотреть, в том числе вопрос о формировании системы сбора объективной информации об обеспечении обучающихся отечественными пищевыми продуктами и критериев оценки эффективности систем контроля качества.

Елена Зленко заверила, что профильный Комитет СФ продолжит мониторинг состояния готовности субъектов Российской Федерации к организации горячего питания в образовательных организациях. «Мы проведем сбор и анализ данных по состоянию на 15 августа этого года, включая основные показатели, такие как охват горячим питанием, выделение бюджетных средств для льготных категорий обучающихся и оплаты стоимости питания на 1 человека в сутки (на прием пищи), производство и поставка пищевых продуктов заданного качества для организации питания детей, выделение бюджетных средств на проведение экспертиз и лабораторных исследований качества продуктов, поступающих в образовательные организации».

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