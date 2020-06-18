Л. Глебова: Удмуртия впервые вошла в десятку лучших регионов по количеству победителей в конкурсе президентских грантов

Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, это свидетельствует о внимании руководства Республики к работе некоммерческого сектора.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики приняла участие в заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Подведение итогов очередного этапа конкурса состоялось в режиме видеоконференции.

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Были представлены данные об активности некоммерческого сектора в первой половине 2020 года. В частности, на конкурс в период с 26 февраля по 6 апреля 2020 года было подано рекордное количество проектов – 11 085. По результатам независимой экспертизы 2 402 из них получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд руб.

«Удмуртская Республика в предыдущем этапе конкурса вошла в число лучших по активности некоммерческих организаций в малых городах и селах. В 2020 году этот показатель был не только подтвержден, но взята и новая лидерская планка: впервые Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов по количеству победителей. Рост гражданской инициативы в регионе произошел буквально на глазах, за два-три года», – сказала Любовь Глебова.

По ее мнению, это свидетельствует о внимании руководства Удмуртии к работе некоммерческого сектора. «В Республике граждане вовлекаются в решение государственно важных задач», — считает сенатор.

По ее словам, проекты удмуртских НКО, рекомендованных сейчас к финансированию Фондом президентских грантов, охватывают все стороны общественной жизни: работу с детьми, с инвалидами, с пожилыми, с семьями, с молодежью. Идеи заявок заключаются в создании образовательных курсов по правовой или медиаграмотности населения, проведении экологической деятельности, изучении национальной культуры, организации досуговых мероприятий, поисковых отрядов.

Проекты удмуртских НКО, рекомендованных сейчас к финансированию Фондом президентских грантов, охватывают все стороны общественной жизни

В ходе заседания члены Координационного комитета особо отметили поддержку государственными властями НКО и бизнеса, оказанную в том числе через внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью реализации мер налоговой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Федеральный закон фактически подтвердил разностороннее и масштабное участие некоммерческих организаций, наравне с государственными организациями и иными структурами, в борьбе с распространением коронавируса», – подчеркнула Любовь Глебова.

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