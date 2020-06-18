Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор от Приморского края и представители отраслевого сообщества обсудили важные для рыбной промышленности вопросы в ходе онлайн-конференции.

Представитель в Совете Федерации от Приморского края, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в онлайн-конференции, посвященной обсуждению проблем рыбной промышленности.

«Я всегда стараюсь откликаться на обращения рыбаков, ассоциаций», – подчеркнула сенатор, отметив важность консолидации и взаимодействия для развития отрасли.

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В ходе конференции были рассмотрены проблемы администрирования со стороны органов исполнительной власти. Задержки и недоработки при изменении правовой базы приводят к тому, что предприятия теряют объемы вылова. В качестве примера была приведена ситуация с углохвостой креветкой в подзоне Приморье. Так в 2019 г. рыбаки не смогли освоить этот объект (а это более 1800 тонн), только в нынешнем году все же удалось добиться открытия промысла.

Проблема с ограничением доступа к ресурсам приобрела системный характер. Внимания законодателей потребовала ситуация с глубоководными крабами. Когда только готовилась правовая база по аукционам, рыбопромышленники выступали против нового вида квот по крабам-стригунам. Однако такое решение все же было принято. Теперь не только расчеты, но и трижды не состоявшиеся торги говорят о его ошибочности, отмечали представители предприятий.

Я всегда стараюсь откликаться на обращения рыбаков, ассоциаций

Объемы глубоководных крабов, которые были зарезервированы под квоты добычи в инвестцелях на 2020 г., так пока и не вернули в хозяйственный оборот. По обращению сенаторов Генеральная прокуратура рассмотрела ситуацию и пришла к выводу, что это нарушение установленного порядка.

Людмила Талабаева пообещала, что продолжит добиваться решения острой для рыбаков проблемы. Законодатель еще раз поставила этот вопрос перед Генеральным прокурором во время его доклада на заседании Совета Федерации 17 июня.

В ходе конференции был также поднят вопрос с оперативным регулированием промысла водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Не потеряла актуальности и проблема сосуществования на Дальнем Востоке аквакультуры и прибрежного рыболовства. Практика формирования рыбоводных участков заставляет переживать за судьбу традиционного промысла. РВУ образуют в местах с естественными запасами, в местах постановки стационарных орудий лова. В результате создается почва для столкновения интересов рыбаков и аквакультуры. Нельзя создавать новое, уничтожая старое, считают представители отраслевого сообщества. Ведь это рабочие места на отдаленных территориях, социальная составляющая.

Для поиска решений Людмила Талабаева предложила организовать обсуждение с привлечением рыбаков, представителей Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Росрыболовства, профессионального сообщества.

Сенатор также рассказала о работе, которую ведет по включению плавбаз в Российский международный реестр судов. Вхождением в реестр с предоставлением льгот стало бы серьезным подспорьем для рыбаков, заявили ранее в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

«Рыбаков волнует и вопрос аукционов. Обеспечивать стабильность работы предприятий – важнейшая задача для парламентариев», — сообщила Людмила Талабаева. Все поднятые на конференции темы будут проработаны, пообещала сенатор.

В мероприятии участвовали представители отрасли: президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, Александр Ефремов, Александр Передня, Руслан Теленков, Игорь Улейский, Вячеслав Москальцов, Эдуард Климов.

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