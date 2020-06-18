Микрорайон Южный в Костроме подключили к природному газу

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 июня 2020, 16:20

Специалисты «Газпром газораспределение Кострома» ввели в эксплуатацию газопровод в микрорайоне Южный города Костромы. В перспективе объект даст возможность газификации более 1200 домовладений. Новый газопровод построен специалистами компании в рамках договорных отношений со строительной компанией «СУ-3».

В ходе реализации проекта построено 2,7 км газораспределительных сетей, установлено шкафное оборудование и два пункта учета газа. Кроме того, выполнены работы по строительству двух газопроводов-вводов к жилым домам. В настоящее время ведутся работы по газификации еще трех домовладений.

«По мере развития микрорайона планируется строительство второй и третьей очереди газораспределительных сетей. Я хотел бы сразу акцентировать внимание будущих потребителей природного газа на соблюдении правил безопасности, особенно в части самовольной газификации, монтажа и установки газового оборудования и запорной арматуры. Согласно правилам безопасности производить эти действия категорически запрещено», — рассказал директор филиала «Облгазстрой» «АО „Газпром газораспределение Кострома“ Алексей Орлов.

Справка

АО „Газпром газораспределение Кострома“ входит в Группу „Газпром межрегионгаз“. На сегодняшний день АО „Газпром газораспределение Кострома“ обслуживает 3949,98 км наружных газопроводов природного газа по всей территории области.

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