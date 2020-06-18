Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор внес проект федерального закона «О внесении изменений в статью 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В качестве законодательной инициативы член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внес в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

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Как пояснил сенатор, ранее Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» внесены изменения в статью 25 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», в том числе предусматривающие право поставщика газа уменьшить или прекратить поставки газа в случае несоблюдения потребителями газа условий договоров поставки в порядке, установленном Правительством РФ, а также дополнения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в том числе предусматривающие административную ответственность за нарушение потребителем газа порядка ограничения подачи (поставки) и отбора газа.

Юрий Важенин рассказал, что за период с 1 января 2017 г. по 1 апреля 2019 г. поставщиками газа, входящими в группу Газпром (далее — РГК), направлено почти 300 тысяч уведомлений о введении ограничений подачи (поставки) или отбора газа в отношении более 140 тысяч потребителей газа или 56 проц. от общего количества потребителей газа, с которыми у РГК заключены договоры поставки газа. При получении подобных уведомлений около 84 проц. потребителей газа погасили образовавшуюся задолженность.

По всем субъектам Российской Федерации в указанный период ограничено полностью или частично 26 382 потребителей газа, что составляет 81 проц. от всех направленных уведомлений и 9 проц. от общего количества потребителей газа, с которыми у РГК заключены договоры поставки газа. Из них в 92 проц. случаях потребителям газа введено ограничение поставки (подачи) газа поставщиком с привлечением газораспределительной организации.

По словам законодателя, в целом с 1 января 2017 г. были уведомлены, но не ограничены, потребители газа в более чем 5 500 случаях. Среди основных причин невведения в отношении потребителя газа ограничения подачи или отбора газа при наличии к тому оснований следует назвать отсутствие технической возможности прекращения подачи газа на сетях и оборудовании, предназначенных для транспортировки газа, при отказе потребителя газа в доступе представителя поставщика газа к своему газоиспользующему оборудованию для осуществления ограничения поставки газа.

Таким образом, подчеркнул Юрий Важенин, в период действия существующих документов обозначилась проблема — наличие у недобросовестного потребителя газа возможности безнаказанно препятствовать введению в отношении него ограничения подачи (поставки) или отбора газа. В том числе путем недопуска представителей поставщика газа и (или) газораспределительной организации к своему газоиспользующему оборудованию. Отсутствие ответственности за такое поведение потребителя газа препятствует реализации прав поставщика газа по устранению незаконного и небезопасного потребления газа.

Кроме того, следует отметить, что санкция, предусмотренная частью 7 статьи 9.22 Ко АП РФ, не предусматривает привлечение к ответственности за нарушения правил ограничения подачи и отбора газа индивидуальных предпринимателей. «В то же время, последние распространяют свое действие, в том числе на эту категорию предпринимателей, являющихся потребителями газа», — отметил Юрий Важенин. «Отсутствие административной ответственности этой категории потребителей газа нарушает принцип справедливости и равенства участников правоотношений перед законом».

Парламентарий считает необходимым внесения изменений в КоАП РФ, которые направлены на введение ответственности за необеспечение доступа поставщика или газораспределительной организации к газоиспользующему оборудованию потребителя газа. Изменения также направлены на включение индивидуальных предпринимателей в состав субъектов правонарушений.

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