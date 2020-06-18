Н. Журавлев: Нужно совершенствовать меры по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы Н. Журавлев и А. Майоров приняли участие в совещании по этому вопросу с заместителем Председателя Правительства РФ В. Абрамченко.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия приняли участие в совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко по вопросу обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности на территории Евразийского экономического союза и недопущения проникновения и распространения плодоовощной продукции неизвестного происхождения, в том числе запрещенной к ввозу. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

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Совещание было инициировано Советом Федерации в связи с возникшей ситуацией с поставками санкционной сельскохозяйственной продукции через территорию сопредельных с Европейских союзом государств. В частности, это коснулось отрасли грибоводства.

Как отметил Николай Журавлев, с учетом приоритета импортозамещения, а также необходимости обеспечения должного уровня санитарного контроля возникла необходимость принятия оперативных мер для решения этого вопроса.

Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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Правительственное совещание с участием Н. Журавлева и А. Майорова

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По словам вице-спикера СФ, на совещании были названы важнейшие условия, при которых станет возможным минимизировать риски поступления на территорию Российской Федерации продукции ненадлежащего качества с нарушениями или отсутствием должных документов. К ним относятся обеспечение работы системы отслеживания, совершенствование аудита фитосанитарного контроля, аттестации мест, где непосредственно проходит контроль.

Участники совещания также обсудили темы регулирования перевозки продукции с нарушением маркировки, возможность выдачи сертификатов в электронном виде.

Для принятия оперативных мер решено проработать вопрос о необходимых изменениях в законодательство, включая меры ответственности за реализацию санкционной продукции и пресечение распространения информации о такой продукции в сети Интернет путем блокировки сайтов, отметил Николай Журавлев.

«Реализация всех выработанных предложений позволит поддержать отечественный рынок и обеспечить граждан качественной продукцией», — считает сенатор.

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