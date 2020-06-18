Павел Сорокин: «Дефицита топлива на рынках нет»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 июня. – Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках. Также важно учитывать то, что в это время традиционно наблюдается сезонный рост спроса на нефтепродукты.

Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения с учетом экспортной альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины), а также действующей налоговой политики (акцизы, НДС).

Поэтому оптовые (биржевые) цены в рыночной экономике подвержены волатильности. Так, после резкого падения оптовых цен на автомобильный бензин (вслед за нетбэком) в марте-апреле 2020 года (с 47,5 тыс. руб./т на начало марта до 39,4 тыс. руб./т к концу апреля), в мае наметился рост, обусловленный восстановлением спроса ввиду снятия карантинных мер.

Несмотря на это следует отметить, что розничные цены на моторные топлива остаются относительно стабильными на всей территории Российской Федерации. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо с начала года ниже темпов инфляции – 0,4% и минус 0,4% соответственно. Инфляция с начала года составила +2,5%

Минэнерго России на ежедневной основе мониторит ситуацию на топливном рынке. Так, проводится еженедельный штаб в Минэнерго России и через каждые 2-3 дня звонки с руководством компаний, ответственных за поставки нефтепродуктов, на уровне профильного заместителя министра Павла Сорокина для синхронизации процессов планирования производства и отгрузок нефтепродуктов на внутренний рынок, а также конкретных действий по обеспечению топливного рынка с учетом сокращения добычи нефти, графика выхода НПЗ из ремонтов и неравномерного прироста спроса со стороны конечных потребителей после ослабления карантинных мер.

«При этом, дефицита топлива на рынках нет. Производственные планы компаний выполняются – в частности, только за эту неделю производство автомобильного бензина увеличено на 6,8%, запасы НПЗ и ПНПО начали расти (+6,4% за неделю), при этом продажи на бирже удерживаются на уровне 27-28 тыс. т в сутки, то есть выше утвержденных нормативов реализации. Значительный эффект для наполнения рынка имеет бесперебойный выход на плановый режим работы на этой и прошлой неделе Московского, Ярославского НПЗ, Самарской и Уфимской групп НПЗ, а также увеличение загрузки ряда других системообразующих НПЗ. В настоящее время можно сказать о достаточности уровня запланированного производства и отгрузок для создания профицитного предложения на внутреннем рынке автомобильного бензина, что позволит в том числе стабилизировать ценовую ситуацию в оптовом сегменте как на фоне восстановления спроса на топливо внутри страны, так и в условиях роста котировок на мировых рынках», – отметил заместитель Министра Павел Сорокин.

Благодаря проведенной работе с основными компаниями-производителями топлива, среднесуточный объем производства автомобильного бензина в июне 2020 г. (за 16 дней) по сравнению с маем уже вырос на +28,7 %, а отгрузка на внутренний рынок выросла на +40,9 %, при этом экспорт снизился в 2 раза. Ежесуточное производство бензина в России на сегодня достигает более 100 тыс. т в сутки, суммарный уровень производства бензина в июне 2020 г. планируется на уровне не ниже июня 2019 г., когда спрос был выше, чем в этом году. Как следствие, с учетом роста производства запасы автомобильного бензина с начала месяца выросли за 16 дней на +0,1 млн тонн до 1,4 млн т, что в том числе положительно влияет на восстановление уровня коммерческих запасов топлива на НПЗ и нефтебазах.

Проводится работа не только с производителями, но и покупателями топлива – сетями АЗС, в том числе и независимыми, получившими необходимую информацию о выходах отдельных НПЗ из ремонтов. Так, вопросы работы независимых сетей АЗС, а также планы по производству автомобильного бензина на НПЗ России, накоплению коммерческих запасов и отгрузкам топлива по всем каналам реализации были обсуждены в начале июня на совещании у Павла Сорокина, в котором также принимали участие ФАС России, нефтяные компании и представители независимых сетей АЗС.

Оценки Минэнерго России показывают, что в июле 2020 года экономическая эффективность переработки нефти и реализации моторного топлива на внутреннем рынке продолжат улучшаться – это связано с ростом экспортной пошлины на нефть с 1 июля 2020 г. на $29,5/т (около 2,1 тыс. руб), соответственно, увеличением таможенной субсидии и обратного акциза на нефтяное сырье для НПЗ. При этом ожидаемое восстановление маржи НПЗ в Европе (ключевой экспортный рынок) приведет к снижению «отрицательного демпфера», который в настоящее время включен в оптовую цену и оплачивается НПЗ по аналогии с акцизом.

Поэтому несмотря на текущую волатильность цен в оптовом сегменте риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует.

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