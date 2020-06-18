Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел видеоконференцию с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел видеоконференцию с соотечественниками, проживающими за рубежом.

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Мероприятие посвящено вопросам предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ для граждан России, проживающих вне пределов нашей страны.

Андрей Климов особо отметил, что впервые отечественная Конституция может (если за это проголосует большинство граждан) закрепить и понятие «соотечественник». Это будет означать обязанность Российской Федерации оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности.

Впервые отечественная Конституция может (если за это проголосует большинство граждан) закрепить и понятие «соотечественник»

Руководители координационных советов российских соотечественников из, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Узбекистана, Южной Осетии, сообщили о подготовке, проводимой в русскоязычных общинах к процессу Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Они выразили надежду, что голосование пройдет успешно, а соотечественники поддержат предлагаемые изменения в Основной закон.

Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Видеоконференция А. Климова с соотечественниками, проживающими за рубежом

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Представители русского мира из Болгарии, Израиля, Испании, Конго, Омана, Швейцарии, Южной Кореи выразили надежду, что процент голосующих будет значительным, поскольку поправки, связанные с соотечественниками, отвечают задачам и устремлениям проживающих за рубежом российских граждан.

В ходе конференции поднимались вопросы, связанные с ролью русскоязычных СМИ в аспекте расширения информационной поддержки соотечественников.

В мероприятии приняли участие — член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов, исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, руководители организаций российских соотечественников стран ближнего и дальнего зарубежья.

Разговор коснулся содержательной составляющей поправок в Конституцию, сообщены телефоны горячей линии и территориальных избирательных комиссий, дистанционного голосования. Отмечено, что МИД РФ и зарубежные представительства российского внешнеполитического ведомства делают все возможное для максимально широкого доступа соотечественников к участкам для голосования.

Андрей Климов обратил внимание на внешнее давление, оказываемое на ход обсуждения изменений в российскую Конституцию со стороны политических оппонентов.

«Это наша Конституция, и нам – гражданам нашей страны решать, каким будет наше будущее», — подчеркнул Андрей Климов.

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