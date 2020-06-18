Работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» тестируют на COVID-19

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 июня 2020, 11:40

Две тысячи работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошли тестирование на COVID-19. Исследования проводились для газовиков, прошедших необходимую 14-дневную изоляцию в «буферных зонах» перед выходом на очередную вахту. Анализы также в обязательном порядке сдают работники, отсутствовавшие на основном рабочем месте более 14 дней по причине оформленной удаленной работы или отпуска.

Наряду с основным тестом на коронавирусную инфекцию в коллективе проведено порядка 500 анализов на наличие антител к новому вирусу.

По итогам тестирования принимаются меры по изоляции инфицированных, выявлению и тестированию всей контактной группы. Исследования проводят региональные медицинские организации, имеющие лицензии на проведение данных процедур. Забор материалов организован непосредственно в пунктах временной изоляции вахтовиков, а также на рабочих местах в офисах. К работе разрешается приступить после двойного отрицательного теста на коронавирус.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводятся мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В их числе: обязательный масочный режим, термометрический контроль утром и в течение дня, недопуск на рабочее место лиц с повышенной температурой тела, проведение производственных совещаний числом более десяти человек в режиме видеоконференцсвязи. Увеличена продолжительность вахты до 90 дней, минимизированы передвижения специалистов внутри предприятия, ограничены посещения сторонних, подрядных организаций. Для персонала, который заступает на вахту, организована 14-дневная изоляция в «буферных зонах». Приняты повышенные меры безопасности при транспортировке вахтовиков от мест изоляции на производственные объекты. Все работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» обеспечены масками и антисептиками, а медицинский персонал — средствами индивидуальной защиты (костюмами, респираторами, щитками).

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