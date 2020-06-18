Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное18.06.2020 08:30

РФ выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе

Российская Федерация выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве, — заявил заместитель генерального директора Госкорпорации „Роскосмос“ Сергей Савельев. — С крайней настороженностью воспринимаем заявления о том, что Россия собирается размещать оружие в космосе, направленное против США».

Российская сторона готова к наращиванию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Вашингтоном по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космического пространства, а не только к поставкам американским компаниям ракетных двигателей РД-180/181 и доставке американских астронавтов на борт Международной космической станции, добавил Сергей Савельев.

«Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — резюмировал он.

Оборонная стратегия в области космоса (the Defense Space Strategy) определяет, как Минобороны США будет продвигать космический потенциал для обеспечения возможности Пентагона соперничать, сдерживать и побеждать в сложной среде безопасности, характеризующейся «соперничеством великих держав». Данная стратегия рассматривает космическое пространство в качестве особой области военного потенциала, которая, наряду с другими, является основой для совместных и объединенных операций полного спектра в интересах укрепления национальной безопасности.

Данная стратегия ведет за собой самую серьезную реформу в истории национальной программы безопасности в области космоса с поэтапным подходом по следующим направлениям: формирование всеобъемлющего военного превосходства в космосе, интеграция военного потенциала в космосе с национальными, совместными и объединенными операциями, формирование стратегической среды, сотрудничество с союзниками, партнерами, промышленностью и правительственными структурами и агентствами США. В документе также содержатся обвинения в том, что Китай и Россия милитаризировали космическое пространство.

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