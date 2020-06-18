Т. Гигель: Требуется совершенствование лесного законодательства в части проведения лесоучетных работ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с руководством ФГБУ «Рослесинфорг»

Представитель в Совете Федерации государственной законодательной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай встретилась с руководством ФГБУ «Рослесинфорг».

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«Вопросы лесоустройства в лесном хозяйстве всегда ставятся во главу угла. Их можно сравнить с медицинским обследованием. И это не просто слова, работая не один десяток лет в лесной отрасли, пришлось убедиться в этом на практике», — сказала Татьяна Гигель.

«Грамотное и своевременное планирование и проектирование лесоустройства позволяет определить, каково физическое состояние леса в данной местности, его возраст, породный состав, перечень всех операций, которые необходимы для его восстановления. Одним словом, обозначить болевые точки в отношении современного состояния лесной отрасли», — подчеркнула законодатель.

Сенатор согласилась с руководителем учреждения Павлом Чащиным, что совершенствование системы лесоустройства и лесного планирования, безусловно, будет развиваться в направлении цифровизации в связи с необходимостью систематизации накопленного массива информации.

Татьяна Гигель поддержала предложение обсудить в рамках заседания Экспертно-консультативного совета вопросы совершенствования лесного законодательства в части проведения лесоучетных работ, а также поблагодарила лесоустроителей за ответственное отношение к работе.

Пришло время обратить особое внимание на развитие единого интерактивного портала «Леса России»

По мнению парламентария, надо поддержать мнение профессионального сообщества, что лесоустройство следует начинать с многолесных регионов, где лесная отрасль является градообразующей, с высоким инвестиционным потенциалом. Такой подход позволит обеспечить комплексное и рациональное лесопользование, а также увеличить объемы непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов.

Законодатель отметила, что пришло время обратить особое внимание на развитие единого интерактивного портала «Леса России». «При грамотном подходе он может стать источником достоверной информации о лесных ресурсах, будет способствовать развитию бизнеса и общества, разовьет систему общественного контроля. И что особенно важно — сделает отрасль более прозрачной», — считает Татьяна Гигель.

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