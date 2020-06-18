Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Цифровой Роскосмос18.06.2020 13:58

Цифровой Роскосмос: Цифровизация жизненного цикла изделий

В пятницу, 19 июня 2020 года, Госкорпорация «Роскосмос» проведёт в формате вебинара открытую отраслевую тематическую конференцию «Цифровой Роскосмос: Цифровизация жизненного цикла изделий». В рамках данного мероприятия планируется обсудить реализацию направления «Цифровизация жизненного цикла изделий» Стратегии цифровой трансформации Роскосмоса до 2025 года и перспективу до 2030 года, в том числе разработку соответствующих отраслевых стандартов.

Задачами мероприятия являются тиражирование успешных отраслевых практик в области признания цифровой документации подлинником и обсуждение проектов отраслевых стандартов в области цифрового проектирования.

К участию в конференции приглашены руководители организаций Корпорации и заместители, курирующие конструкторские, технологические, ИТ-подразделения, а также заинтересованные сотрудники.

Программа мероприятия

MIL OSI