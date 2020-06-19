Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика19.06.2020 15:11

Андрей Борисенко участвует в испытаниях комплекса гидролаборатории

Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина — на этапе работ по предварительным испытаниям систем комплекса и выполнения задач будущих выходов в открытый космос. В настоящее время проходит проверка работоспособности всех систем гидролаборатории по отдельности и в комплексе, в процессе которой идет подключение, настройка и устранение выявленных недостатков в их работе, отрабатывается взаимодействие специалистов испытательно-тренировочной бригады.

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов назвал гидролабораторию ключевым элементом в ЦПК, который позволяет надежно готовить космонавтов к выходам в открытый космос.

«Мы реконструируем и развиваем нашу тренажерную базу, и в результате этой реконструкции у нас появляется новый уровень возможностей по проведению экспериментов и подготовки космонавтов», — заключил Павел Власов.

«Гидролаборатория — сложный инженерно-технический комплекс, в который входят порядка 15 различных систем и агрегатов. Каждая система обслуживается несколькими специалистами, — отметил заместитель начальника управления ЦПК Алексей Алтунин. — Уже проверена работа системы подачи воздуха в скафандры, барокамеры, системы связи, телеметрии и освещения. Также сделали проверку работоспособности скафандров „Орлан“ и водолазного снаряжения».

Испытания комплекса проходят с выполнением реальной программы выхода в открытый космос на экспериментальной установке (макете) нового модуля Международной космической станции «Наука». В испытаниях приняли участие космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко и испытатель ЦПК Анатолий Панин. Они отработали циклограмму выхода в открытый космос, последовательно выполнив все операции с оборудованием, которое космонавты используют во время внекорабельной деятельности: кабели, поручни, грузовая стрела, специальные инструменты.

«В результате испытаний мы проведем оценку проекта бортовой документации, разработаем проекты циклограмм выходов, по которым впоследствии будут выполнены работы в открытом космосе. Помимо этого, отработаем программу тренировок для последующей подготовки космонавтов к внекорабельной деятельности», — сообщил Алексей Алтунин.

О задачах, выполненных космонавтом сегодня, рассказал инструктор управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Валерий Несмеянов: «В целях интеграции модуля „Наука“ с МКС были проложены пять кабелей, отвечающих за его электричество и коммуникации». Он также объяснил, что трудности испытаний под водой не исключены в связи с тем, что отработка задач в условиях моделируемой гидроневесомости выполнялась после длительного перерыва в подготовке к выходам в открытый космос.

«Кроме того, Андрей Борисенко и Анатолий Панин находились под давлением около пяти часов. В то время как средняя длительность тренировки в скафандре „Орлан“ занимает приблизительно три с половиной часа, — прокомментировал Валерий Несмеянов. — Несмотря на это, испытатели справились со всеми поставленными задачами».

Прежде чем приступить к практике, с космонавтом были проведены предварительные занятия по целевым и типовым операциям, выполняемым во время выходов в открытый космос, изучены бортовая документация и циклограмма тренировки. Валерий Несмеянов не раз отрабатывал выход в открытый космос под водой в гидролаборатории в качестве испытателя космической техники. Он сравнивает работу в скафандре со спортом, который требует одновременно и выносливости, и выполнения силовых нагрузок: «Это тяжелая физическая работа. Представьте: вы бежите марафон в 42 километра и по ходу этого бега занимаетесь тяжелой атлетикой!»

Выход в открытый космос на 90 процентов моделируется в гидролаборатории. Это уникальное средство подготовки к внекорабельной деятельности, которое позволяет готовить космонавтов с высоким качеством.

«Как космонавт работает под водой, так он и будет работать во время выхода. У каждого — свой „почерк“ работы в скафандре, с оборудованием и фалами. И он рождается здесь — в гидролаборатории», — подытожил Валерий Несмеянов.

Космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко в ходе испытаний сравнил работу в ЦПК с деятельностью на орбите: «У меня были операции по одеванию скафандра для выхода в открытый космос, работал в нем на борту Международной космической станции, помогая своим коллегам. Невесомость вносит свои коррективы. В чем-то в космосе работать легче. Ощущение легкости работы на орбите возникает вследствие того, что мы очень много времени проводим здесь — на тренировках».

В июле 2020 года в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов планируется подготовка к задачам выхода в открытый космос по программе экипажа длительной экспедиции МКС-65.

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