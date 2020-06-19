Антон Инюцын: «Мы старались продумать механизм, чтобы он не добавлял бюрократии»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в интервью журналу «Нефть и капитал» рассказал об инициативе Минэнерго России увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо до двух третей от стоимости переоборудования.

«Мы провели анализ и расчеты и пришли к выводу, что такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя свою продукцию потребителям, — словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки. То есть программа не только будет стимулировать рост спроса на газомоторное топливо, но и напрямую поддержит самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес в период, когда требуется преодолеть экономические последствия коронавирусной эпидемии», – сказал он.

По его словам, такая поддержка со стороны государства могла бы быть востребована. Кроме того, «Газпром» готов большей части регионов за счет своей маркетинговой программы субсидировать еще 30% от стоимости переоборудования. Таким образом, для желающих перейти на газ стоимость переоборудования составит менее 5% от стоимости газобаллонного оборудования и работ по его установке.

Антон Инюцын подчеркнул, что речь идет только о компримированном природном газе.

«В мире сегодня существует два вида газа, которые могут использоваться в виде газомоторного топлива: сжиженный углеводородный газ как побочный нефтепродукт, полученный в результате переработки нефти, и природный газ. В свою очередь, природный газ может храниться в двух видах: сжатый, компримированный газ — КПГ и сжиженный природный газ — СПГ. Соответственно, программа субсидирования направлена на развитие транспортного сегмента, использующего компримированный газ, метан», – пояснил он.

Замминистра также отметил, что автомобиль на компримированном газе можно не только переоборудовать из машины на традиционном топливе, но и купить новый автомобиль, изначально на автозаводе сделанный под использование КПГ. По его словам, за последние два года линейка такого транспорта серьезным образом увеличилась: если пару лет назад было 30–40 наименований моделей автомобилей на КПГ, то сегодня их уже порядка 150.

Антон Инюцын также рассказал, каким образом граждан сможет переоборудовать свой автомобиль и что для этого потребуется.

«Мы максимально старались продумать механизм, чтобы он не добавлял людям головной боли, не создавал излишней бюрократии. Региональные власти определяют сервисные центры, которые имеют соответствующие сертификаты и отвечают требованиям безопасности. Желающий переоборудовать автомобиль подает заявку в этот центр, оплачивает только ту часть, о которой мы с вами говорили. Все остальное сервис делает ему бесплатно. Нашей целью изначально было формирование такой системы, которая позволит человеку просто прийти в сервис и решить все вопросы быстро и на месте», – сказал он.

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