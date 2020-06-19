А. Кутепов: Развитие интеллектуальной системы учета газа необходимо для повышения надежности системы газоснабжения

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ направил помощнику Президента РФ М.Орешкину предложения в сфере газоснабжения.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил помощнику Президента Российской Федерации Максиму Орешкину предложения в сфере газоснабжения.

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«Развитие интеллектуальной системы учета газа необходимо для обеспечения прозрачности учета, оперативного доступа к информации с приборов учета, сокращения потерь газа и повышения надежности газоснабжения», — считает глава Комитета СФ. «В части государственной политики в области цифровизации — одна из приоритетных задач, которая определяет долгосрочную стратегию развития страны».

По словам сенатора, эти вопросы были предметом рассмотрения на заседании «круглого стола» на тему «Законодательное регулирование отношений между поставщиками бытового газа и потребителями и формирование правовой основы внедрения систем интеллектуального учета бытового газа», который прошел в Совете Федерации 1 июня 2020 г.

Андрей Кутепов указал, что согласно нормам действующего законодательства, регулирующего вопросы учета энергоресурсов, обязанность по оснащению приборами учета закреплена за гражданами – владельцами, использующими газооборудование, которые также обязаны исполнять обязательства по оплате газа. «Однако, поставщики газа постоянно сталкиваются с систематическими нарушениями дисциплины потребления и оплаты газа, отказами от установки приборов учета или намеренным использованием дешевых контрафактных счетчиков в целях искажения показаний».

Глава Комитета СФ назвал одним из эффективных решений передачу ответственности за учет, имея в виду функции по установке и поверке приборов учета, от потребителя к поставщику. «Необходимо начать переход к использованию интеллектуальных систем учета газа с возможностью дистанционного снятия показаний и автоматизированной обработки данных», — полагает он.

В связи с изложенным, Андрей Кутепов предлагает внести изменения в законодательство, которые наделят поставщика газа полномочиями по дополнительному контролю за достоверностью показаний приборов учета, а также по установке этих приборов и использование их как расчетных для начисления соответствующему абоненту. В частности, предложения позволят обеспечить сохранность приборов учета, принадлежащих поставщику, в случае, если они установлены на территории абонента, регламентируют требование к приборам учета газа, допустимых к использованию, определят порядок применения дополнительных функций в актах технического регулирования и источники финансирования установки интеллектуальных счетчиков газа.

Андрей Кутепов обозначил задачи, которые решаются при поставках газа населению за счет внедрения системы «умного» учета: повышение дисциплины потребления, автоматическое формирование баланса, получение в режиме реального времени информации о попытках хищения газа, высокая точность измерений. Также «умный» учет обеспечивает возможность исключения из хозяйственной практики многочисленных споров с налоговыми органами о проведении поставщиками газа корректировок.

По его словам, предварительный анализ возможностей внедрения системы, проведенный в 2019 г., показал, что стоимость реализации проекта – 384 млрд рублей и необходимы источники финансирования этой программы, поэтому ее реализация была отложена. В настоящее время разработана возможная финансовая модель внедрения этой системы, которая не вызовет дополнительной нагрузки на абонента.

«В связи с тем, что в настоящее время проводится работа над разработкой нормативно-правовой базы по этому вопросу, при ее формировании необходимо рассмотреть возможность разработки мер, направленных на создание современных правовых условий внедрения интеллектуального учета потребления газа населением», — отметил сенатор.

Андрей Кутепов считает важным укорить решение вопроса о закреплении за организациями, осуществляющими поставку газа абонентам, функций по приобретению, установке, поверке, проверке, замене, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, демонтажу приборов учета газа и (или) иного оборудования и так далее.

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