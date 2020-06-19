А. Майоров: Участие Совета Федерации обеспечило решение проблемы, препятствующей развитию экспорта продукции АПК

Source: Russia – Council of the Federation

Устранен пробел в правовом регулировании выдачи разрешений на экспорт дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов.

Устранен пробел в правовом регулировании выдачи Росприроднадзором разрешений на экспорт дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, а также продуктов их переработки. Об этом проинформировал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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По словам сенатора, вступившим в силу Административным регламентом определяются сроки, последовательность административных процедур (действий) и принятия решений Росприроднадзором, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями организации, ее должностными лицами с заявителями при предоставлении государственной услуги по выдаче соответствующего заключения.

Алексей Майоров проинформировал, что регионы, представители бизнес-сообщества обращались в Совет Федерации с просьбой оказать содействие в срочном урегулировании этого вопроса. Он был взят на особый контроль руководством Совета Федерации. По итогам ежегодного совещания Председателя палаты со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, состоявшегося 6 декабря 2019 г., Правительством РФ дано поручение ускорить разработку данного документа.

Сенатор подчеркнул, что заготовка и переработка дикоросов имеет большое социальное и экономическое значение, широко используется населением, а во многих субъектах Российской Федерации является важным источником средств существования для сельского населения. «На сегодняшний день развитие отрасли — одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса».

Развитие отрасли — одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса

В целях обеспечения динамичного развития предприятия отрасли получают господдержку в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Однако, отметил Алексей Майоров, развитие индустрии дикоросов серьезно сдерживается низким уровнем развития и отсутствием специализированной инфраструктуры заготовки и переработки лесного недревесного сырья. Кроме того, имеющиеся элементы этой инфраструктуры испытывают дефицит квалифицированных кадров, правовое регулирование отношений в сфере заготовки, переработки и реализации дикоросов требует усовершенствования.

Глава Комитета СФ добавил, что отрасль также обеспечивает реализацию Федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Установленный порядок исключает коррупционные риски при получении разрешений на экспорт лесных ресурсов и продуктов их переработки, создает призрачный механизм взаимодействия власти и бизнеса, необходимый для реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Алексей Майоров подчеркнул, что тема находится на контроле профильного Комитета СФ. В марте текущего года проведён «круглый стола» по этой проблематике, утверждены рекомендации.

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