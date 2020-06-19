Валентина Матвиенко приняла участие во Всероссийской акции «Вместе с Шолоховым „Они сражались за родину“»

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выбрала фрагмент, в котором говорится о размышлениях одного из главных героев, Николая Стрельцова, перед боем.

В преддверии Дня памяти и скорби Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие во Всероссийской акции-чтениях «Вместе с Шолоховым „Они сражались за родину“», организованной музеем писателя. Известные политики, представители культуры, искусства читают главы из книги.

Валентина Матвиенко выбрала фрагмент, в котором говорится о размышлениях одного из главных героев, Николая Стрельцова, перед боем.

«Я очень хорошо помню роман и, когда мне предложили принять участие в акции, я уже знала, какой отрывок выбрать. Еще когда читала книгу в юности, меня поразило описание человека перед боем — его мысли о смерти, чувства, которые он испытывает в минуты „огромного внутреннего напряжения“… Читая эти строки, особенно остро ощущаешь войну в ее „человеческом“ измерении.

Там есть человек. Сам роман — он про войну, да. Но и про любовь, про чувства человека, как в мирной жизни, так и на фронте. О вполне естественном страхе смерти и его — не то чтобы преодолении, — а уходе на второй, третий план. Разве не дорожат герои жизнью? Дорожат. Но сильнее оказывается ненависть к врагам, горечь отступления и желание сражаться за свой народ, за то, чтоб освободить от фашистов «бескрайнюю донскую степь» и всю захваченную фашистами землю».

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