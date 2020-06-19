В Пензенской области прокуратура помогла сироте получить квартиру

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура ЗАТО г. Заречный Пензенской области провела проверку по обращению 18–летней местной жительницы, имеющей статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что девушка в июне 2017 г. на основании постановления администрации ЗАТО г. Заречный была включена граждан, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма. Вопреки требованиям законодательства, по достижении совершеннолетия она не была обеспечена жилым помещением и продолжала проживать в квартире опекуна.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию ЗАТО г. Заречный обязанности обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение суда исполнено, девушке предоставлена благоустроенная квартира в г. Заречном Пензенской области.

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