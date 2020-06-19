В рамках исполнения поручения Генпрокурора России прокуроры регионов контролируют проверки в сфере защиты прав детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в центральном аппарате Генпрокуратуры России продолжается мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. В рамках этой работы организуются проверки, результаты которых находятся под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Так, прокурору Краснодарского края поручено организовать проверку публикации в СМИ о семье с двумя малолетними детьми, которую чиновники лишают жилья. Прокуратура даст оценку соблюдению жилищных прав несовершеннолетних.

Прокуратурой Тверской области инициирована проверка обстоятельств смерти 7-летней девочки в реанимационном отделении ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». Прокуроры дадут оценку качества и своевременности оказания ребенку медицинской помощи.

Прокурору Ненецкого автономного округа поручено взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти 2-летней девочки по дороге в больницу.

Прокуратура Свердловской области проверяет работу частного детского учреждения. Поводом послужила размещенная в социальных сетях видеозапись, на которой воспитатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спит в детской кровати.

В зоне особого внимания прокуроров находится деятельность уполномоченных органов и учреждений, в чьи обязанности входит предупреждение несчастных случаев, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма.

Прокурорам Брянской и Тверской областей поручено установить обстоятельства смерти трех девочек-подростков, тела которых извлекли водолазы из рек Десна и Межа. Обе трагедии произошли в необорудованных для купания местах. В настоящее время прокурорами изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также проверятся деятельность уполномоченных органов. Аналогичные проверки проводят прокуратуры Чеченской Республики, Чувашской Республики, Республик Карелия, Коми, Омской, Оренбургской, Смоленской, Липецкой и Тверской областей, где также в водоемах утонули 10 детей.

Прокуратура Оренбургской области контролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Соль-Илицке, где под колесами грузового автомобиля погибла 5-летняя девочка, катавшаяся на велосипеде.

Прокуроры Республики Башкортостан и Пермского края выясняют обстоятельства ДТП, в которых погибли два подростка и один госпитализирован. В обоих случаях дети являлись пешеходами.

Прокуратура Ставропольского края проверяет ситуацию с гибелью 4-летней девочки в результате наезда автомобиля в ауле Верхний Барханчак.

К сожалению, не редки ситуации, когда родители не исполняют надлежащим образом свои обязанности по воспитанию детей, не принимают должного участия в их жизни, а органы опеки и попечительства зачастую самоустраняются от выполнения своей работы, либо относятся к ней халатно. Иногда это приводит к трагическим последствиям, особенно в летний, каникулярный период.

Прокуратурой Ивановской области организована и проводится проверка по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних в многодетной семье из Шуи. По предварительным данным жизнь и здоровье пятерых детей подвергаются опасности из-за аморального образа жизни родителей. Прокуратура даст оценку исполнению родительских обязанностей и работе уполномоченных органов по оказанию мер социальной поддержки многодетной семье.

Прокурору Ханты-Мансийского автономного округа поручено проверить ситуацию, когда мать оставила четырех детей без еды на три дня. В настоящее время они изъяты из семьи и помещены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого находятся под контролем прокуратуры.

Прокуроры Амурской, Иркутской, Ростовской, Белгородской, Московской, Томской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга проверяют обстоятельства получения детьми травм при падении из окон квартир.

Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса проводит проверку по факту гибели в Таштаголе 14-летнего подростка, упавшего с опоры линии электропередачи, куда он забрался, чтобы сделать селфи.

Московский межрегиональный транспортный и Приволжский транспортный прокуроры выясняют причины гибели двух подростков от удара током на крышах поездов.

Прокурору Костромской области поручено выяснить обстоятельства, приведшие к гибели двух детей при пожаре в частном доме Вохомского района.

Прокурору Москвы поручено организовать проверку обстоятельств получения травм 5-летним мальчиком, попавшим под электросамокат на Поклонной горе. С тяжелыми травмами ребенок госпитализирован.

Прокурор Красноярского края взял под контроль ход расследования уголовного дела в отношении бабушки, избившей свою внучку в лифте. Ранее в СМИ была распространена соответствующая видеозапись.

Прокуратура Калужской области проверит сведения о незаконно работающем детском лагере и даст правовую оценку организаторам отдыха в период временного запрета из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

Под особым контролем прокуроров находятся случаи жестокого обращения с детьми, которые нередко приводят к нарушениям физического и психического развития. В зоне первостепенного внимания прокуратуры по-прежнему остаются права детей-сирот и детей-инвалидов.

Прокуратура Свердловской области проверяет эффективность деятельности органов профилактики в связи с избиением 7-месячного мальчика его отцом в Екатеринбурге.

Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту выявления несанкционированной свалки отходов на территории Муромского детского дома.

Прокурору Приморского края поручено организовать проверку сведений, изложенных в публичном видеообращении ребенка-инвалида, нуждающегося в реабилитации, к губернатору региона.

Прокурору Амурской области поручено организовать проверку в связи с выявлением коронавирусной инфекции у сотрудников дома ребенка в Благовещенске.

Прокурору Пермского края поручено проверить публикации ряда СМИ об отказе застройщика (ООО «Сатурн-Р») передать администрации Перми построенную школу. Кроме того, будет контролироваться ход доследственной проверки.

Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на постоянном контроле результаты всех надзорных мероприятий, поскольку государственная и правовая защита детей остается одной из важнейших ее задач.

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