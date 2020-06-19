В Саратове благодаря прокуратуре выплачены долги по заработной плате работникам строительно-монтажного предприятия на сумму более 4,7 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Саратова провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Промэл-Строй», осуществляющее строительно-монтажные работы, в течение более 5 месяцев не выплачивало заработную плату 51 работнику. Сумма задолженности составила свыше 4,7 млн рублей.

По постановлениям прокурора руководители общества трижды привлекались к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В адрес руководства организации прокурор дважды вносил представления об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Также прокурор в суд направил заявления о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

По результатам принятого комплекса мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме.

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