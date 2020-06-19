Генпрокуратура России приняла участие в экспертной встрече по вопросам возврата активов под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации приняли участие в экспертной встрече по тематике возврата активов под эгидой Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

На встрече обсуждалось комплексное исследование УНП ООН по вопросу выполнения государствами иностранных судебных решений о конфискации активов, полученных преступным путем.

По итогам мероприятия все участники выразили готовность к дальнейшему эффективному взаимодействию в рамках международного сотрудничества в сфере возврата активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений.

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