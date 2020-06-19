Г. Карелова: В условиях новых вызовов роль женщин в развитии корпоративной благотворительности приобретает особое значение

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялась онлайн-сессия гостиной третьего Евразийского женского форума.

В Совете Федерации состоялась первая онлайн-сессия гостиной третьего Евразийского женского форума «Женщины-лидеры о приоритетах корпоративной социальной ответственности в условиях новых вызовов». Сессия прошла совместно с фондом «Инносоциум» — социальной платформой фонда «Росконгресс» и Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров».

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Заместитель Председателя СФ, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сообщила, что уже сейчас начинается активная подготовка к предстоящему Форуму, формируется его концепция. «Несомненно, в условиях новой реальности тема усиления роли женщин в развитии корпоративной социальной ответственности займет особое место в повестке форума».

Как напомнила вице-спикер СФ, впервые эта тема получила серьёзное развитие после второго Евразийского женского форума, по итогам которого сформирован специальный проект «Женщины в развитии корпоративной благотворительности». «Практика развития корпоративной социальной ответственности в России подтверждает, что именно женщины являются лидерами и драйверами развития благотворительности. Они инициируют создание профильных департаментов в компаниях и настаивают, на включение повестки устойчивого развития в стратегию бизнеса, оперативно реагируют на новые вызовы и предлагают эффективные системные решения. Особенно ярко это продемонстрировалось в условиях пандемии», — сказала Галина Карелова.

Именно женщины являются лидерами и драйверами развития благотворительности

По ее словам, в условиях борьбы с коронавирусом бизнес реализовывал новые подходы, направленные на поддержку социальной сферы, граждан и некоммерческих организаций. «Ряд крупных и средних предприятий в регионах своего присутствия перепрофилировали производство под выпуск медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. В субъектах Федерации при непосредственном участии бизнеса были развернуты стационарные лаборатории по выявлению инфекции, осуществлялось участие в строительстве больниц и приобретении необходимого медицинского оборудования, оказывалась финансовая поддержка СО НКО».

Галина Карелова подчеркнула, что бизнес в полной мере показал готовность оперативно подключаться к решению острых проблем, оказывать безвозмездную помощь медицинским учреждениям, региональным властям, некоммерческим организациям и обществу. «Непростая ситуация объединила всех неравнодушных, всех тех, для кого помощь людям – не просто красивые слова».

«В свою очередь государство уделяет большое внимание вопросам развития благотворительности и поддержки социально ориентированного бизнеса. Буквально на прошлой неделе был подписан закон, предусматривающий снижение налоговой нагрузки для бизнеса, жертвующего денежные средства и товары для некоммерческих организаций», — отметила законодатель.

В онлайн-сессии приняли участие заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор Фонда «Инносоциум» Елена Маринина, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Исполнительный директор «Форума Доноров» Александра Болдырева, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, вице-президент Biocad Александра Глазкова, первый заместитель директора БФ «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» Анна Сошинская.

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