Дальневосточные газовики продолжают газификацию ТОР «Михайловский» Приморского края

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 июня 2020, 17:00

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» готовится приступить к строительству двух межпоселковых газопроводов в Приморском крае: село Григорьевка — село Новожатково протяженностью 22,5 км и село Степное — село Элитное — село Галенки протяженностью 56,7 км с отводами к свиноводческим комплексам на площадках ООО «Группа компаний „Русагро“». Эти газопроводы создаются в рамках масштабной работы по газификации многочисленных площадок ТОР «Михайловский».

По результатам закупочных процедур выполнением работ займется ООО «НГТИИ». Подрядной организации предстоит построить в этом году газопровод до села Новожатково, а все строительно-монтажные работы на газопроводе до села Галенки Приморского края должны быть завершены до конца 2021 года.

Газификация ТОР «Михайловский» и создание опорной сети межпоселковых газопроводов от магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» до границы населенных пунктов в Приморском крае ведется в рамках Программы газификации регионов РФ, которую реализует ПАО «Газпром» (инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз»), и Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2016–2020 гг. (реализуется совместно «Газпромом» и правительством региона).

В 2019 году АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершило строительство и ввело в эксплуатацию газопровод-отвод, газораспределительную станцию (ГРС) Уссурийска и два межпоселковых газопровода общей протяженностью порядка 44 км. Тем самым были созданы условия для газификации комплекса по производству комбикормов с элеватором.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по созданию второго этапа межпоселкового газопровода протяженностью 13,8 км от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Михайловский» для газификации племенной фермы свиноводческого комплекса. Свыше 60% труб уже сварено в плеть и уложено в траншею.

Кроме того, завершено сооружение газопровода-отвода, ГРС г. Спасск-Дальний и двух межпоселковых газопроводов, которые позволят обеспечить возможность газификации природным газом новых агропромышленных комплексов и крупного промышленного потребителя — «Спасскцемент».

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки. Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы. В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» и занимается вопросами газификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Компания обеспечивает природным газом 47 населенных пунктов, более 109 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 290 коммунально-бытовых потребителей, обслуживает около 1200 км распределительных газопроводов, в том числе свыше 390 км межпоселковых газопроводов.

За 2008–2019 гг. ПАО «Газпром» инвестировало в Приморский край более 28 млрд рублей в создание новых газораспределительных сетей региона. Завершено строительство 12 объектов газификации общей протяженностью свыше 192 км.

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