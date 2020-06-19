Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДЦ «Океан»19.06.2020 10:01

«Инженерия космических систем» в онлайн-смене ВДЦ «Океан»

В понедельник, 15 июня 2020 года, стартовала третья всероссийская онлайн-смена «Юниоры WorldSkills во Всероссийском детском центре «Океан», в рамках которой 20 учащихся школ в возрасте от 12 до 16 лет из Приморского и Алтайского краев, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Кургана, Ачинска, Орла, Северодвинска и Москвы дистанционно проходят обучение по компетенции «Инженерия космических систем» в формате живого диалога с менеджером компетенции Александром Макаровым.

Обучение проходит ежедневно в течение 7 дней по 2 часа в составе нескольких групп. Ребята узнают об основных направлениях деятельности российской ракетно-космической отрасли, постигнут основы трехмерного моделирования космических аппаратов, программирования систем и устройств спутника, получат навыки в проектировании печатных плат. По завершении им предстоит пройти профессиональное тестирование — сдать демонстрационный экзамен по данной компетенции.

«Вселенная бесконечна, это дает стимул постигать новые знания, разрабатывать что-то новое. Я хочу хоть прикоснуться к космической инженерии. Для меня смена в „Океане“ — это возможность открыть новые знания о полетах в космос, о проектировании спутников и программировании полётов», — поделилась участница онлайн-смены по компетенции «Инженерия космических систем» Светлана Руднева.

***

Компетенция «Инженерия космических систем» — профильная компетенция по стандартам WorldSkills, созданная и реализуемая при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

MIL OSI