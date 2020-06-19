Компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» возобновила прием платежей за газ у населения в офисах абонентских служб

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 июня 2020, 15:00

Сотрудники абонентских служб ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» возобновили прием граждан, желающих произвести оплату за потребленный газ в кассах территориальных участков компании. Прием абонентов производится с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все сотрудники служб проходят ежедневный термометрический контроль и обеспечены индивидуальными средствами защиты: антисептиками, масками, перчатками. В офисах компании производится регулярная санитарная обработка, для соблюдения социального дистанцирования организована разметка помещений для приема абонентов.

Гражданам при посещении офисов абонентских служб «Газпром межрегионгаз Махачкала» также необходимо использовать средства защиты органов дыхания и перчатки.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что произвести оплату за газ и передать показания счетчиков можно при помощи дистанционных сервисов, таких как «Личный кабинет» на официальном сайте компании или приложение «Мой газ» для смартфонов.

Кроме того, абоненты могут произвести платежи, воспользовавшись онлайн сервисами «Сбербанка»: оплата по карте (или наличными) в устройствах самообслуживания, через интернет-сервис «Сбербанк Онлайн» на официальном сайте банка или в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн».

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости своевременной оплаты потребленного газа и передачи показаний газовых счетчиков!

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Республики Дагестан.

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