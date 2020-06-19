Л. Гумерова: Важно учесть предложения регионов по восстановлению деятельности организаций культуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в восьмом заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». На мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, обсуждалась тема «О ситуации в отрасли культуры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: практика регионов и предлагаемые меры по восстановлению деятельности организаций культуры».

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Заседание провел губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. В обсуждении участвовали помощник Президента РФ Игорь Левитин, заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководители органов государственной власти в сфере культуры ряда субъектов РФ.

Лилия Гумерова проинформировала о проведенной в Совете Федерации 3 июня текущего года видеоконференции с представителями субъектов РФ по вопросам реализации нацпроекта «Культура» в условиях распространения коронавирусной инфекции. «На прямой онлайн-связи были представителями органов государственной власти в сфере культуры Забайкальского края, Республики Башкортостан и Республики Коми, Владимирской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа, а также представители Министерства культуры РФ», — отметила сенатор.

По ее словам, участники отмечали эффективное взаимодействие с Министерством по вопросам реализации нацпроекта «Культура», разработки необходимых рекомендаций для учреждений и организаций культуры, принятия Правительством РФ нормативных правовых актов, обеспечивающих их деятельность в условиях коронавирусной инфекции.

«Был высказан ряд предложений, касающихся сохранения за субъектами РФ экономии федеральных средств, сложившейся в связи с проведением строительно-ремонтных работ и укреплением материально-технической базы объектов культуры, возмещения выпадающих доходов учреждений культуры, разработки методических рекомендаций по определению системообразующих учреждений и организаций культуры на региональном и муниципальном уровне, поддержки НКО, грантовой поддержки региональных театров», — сказала Лилия Гумерова.

Сенатор обратила внимание, что ряд вопросов затрагивал дистанционные формы работы, включая обучение педагогов школ искусств и образовательных организаций среднего профессионального образования формам и методам дистанционного обучения, а также обеспечение соответствующим оборудованием; проведение в учреждения культуры, особенно в сельской местности, высокоскоростного Интернета; создание модели федерального российского сетевого университета в сфере культуры и др.

«Также были выдвинуты предложения, направленные на будущее устойчивое развитие сферы культуры. Эти вопросы поднимались на встрече Президента РФ с деятелями культуры в режиме видеоконференции 6 июня 2020 года», — отметила парламентарий.

Лилия Гумерова указала на актуальность разработки нормативных правовых актов, предусматривающих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях защиту расходных статей культуры от секвестра.

«Кроме того, в проект нового федерального закона «О культуре» необходимо включить нормы, регламентирующие дистанционную форму работы учреждений и организаций культуры при возникновении чрезвычайных ситуаций и учет показателей их деятельности по данной форме работы», — подчеркнула сенатор.

Как сообщила Лилия Гумерова, указанные рекомендации отражены в итоговом документе состоявшейся в Совете Федерации видеоконференции, который был направлен в Правительство РФ, профильные министерства и ведомства, органы государственной власти субъектов РФ.

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