Миграция в страны с развитой экономикой может повысить темпы экономического роста

Source: IMF – News in Russian

Марго Макдональд, Роберто Пьяцца, Гален Шер и Филипп Энглер

19 июня 2020 г.

(Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Newscom)

В последние годы миграция находится в центре активных политических дискуссий. Большинство людей воспринимают иммигрантов позитивно, но при этом существуют также неверные представления и опасения. Например, некоторые считают, что мигранты обременительны для экономики.

В нашем новом исследовании в главе 4 апрельского выпуска доклада «Перспективы развития мировой экономики» 2020 года мы рассматриваем экономическое воздействие миграции на принимающие страны и приходим к выводу, что миграция в целом улучшает показатели экономического роста и производительности в принимающих странах.

Однако в результате пандемии потоки миграции внезапно остановились. Великая самоизоляция — временное явление, но пандемия может усилить общие настроения замкнутости и неверия в открытость внешнему миру и оказать более долговременное влияние на склонность стран принимать мигрантов. Снижение иммиграции и высокий уровень безработицы в странах назначения миграции негативно скажутся на ситуации в странах происхождения, особенно более бедных, находящихся в значительной зависимости от денежных переводов, которые трудящиеся-мигранты отправляют домой.

Миграция в более широком контексте

В 2019 году в мире насчитывалось 270 млн мигрантов, то есть людей, не живущих в стране своего рождения. С 1990 года численность мигрантов увеличилась на 120 миллионов. Вместе с тем, последние 60 лет доля мигрантов в мировом населении держится на уровне около 3 процентов мирового населения.

Примечательно, что в странах с развитой экономикой доля иммигрантов в общей численности населения увеличилась с 7 до 12 процентов, в то время как в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах она остается на уровне примерно 2 процентов.

Мигранты часто избирают для жительства страну в своем регионе. Тем не менее, значительная часть международной миграции происходит на большие расстояния (например, из Южной Азии на Ближний Восток), в особенности из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в страны с развитой экономикой.

В отличие от этого миграция беженцев представляет собой более локализованное явление, поскольку уязвимые группы населения покидают дом внезапно, обладая лишь скудными средствами, чтобы переехать в безопасное место, обычно недалеко от родины. Таким образом, в случае миграции беженцев страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны являются для них как исходным пунктом, так и основным местом назначения.

Факторы отталкивания и притяжения

Эмиграция в другую страну требует очень больших затрат, и этим объясняется то, что мигрантами становится лишь очень небольшая часть населения. Издержки миграции включают географические и лингвистические барьеры, которыми в совокупности объясняется значительная часть различий в миграционных потоках.

Одной из главных причин миграции людей являются различия в доходах между странами происхождения и странами назначения. Более богатые страны привлекают больше иммигрантов, особенно из стран с более молодым населением. Страны с более низким доходом на душу населения отличаются более высокими уровнями эмиграции, но только если они не слишком бедны. Мы выяснили, что среди стран происхождения с доходом на душу населения ниже 7000 долларов страны с более низкими доходами имеют более низкий уровень эмиграции в страны с развитой экономикой. Это говорит о том, что люди оказываются в ловушке бедности, так как лишены средств для оплаты расходов, связанных с миграцией.

Миграция между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в основном объясняется войнами, что подтверждает значимость географической близости для потоков беженцев. Наконец, что важно для анализа будущего миграционного давления, численность населения стран происхождения является одним из ключевых факторов миграционных потоков.

Воздействие на экономику

В нашем анализе отдельно рассматривается влияние общей иммиграции (в основном обусловленной экономическими причинами) в страны с развитой экономикой и иммиграции беженцев в страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны.

Мы установили, что иммигранты в странах с развитой экономикой увеличивают объем производства и производительность как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В частности, мы показываем, что увеличение притока иммигрантов на один процентный пункт относительно общей занятости увеличивает объем производства почти на один процент к пятому году.

Это связано с тем, что местные работники и иммигранты привносят на рынок труда разнообразные навыки, которые дополняют друг друга и повышают производительность. Кроме того, наши имитационные расчеты показывают, что даже небольшое повышение производительности благодаря иммиграции способствует росту среднего дохода местного населения.

Однако в случае иммиграции беженцев в страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны такого положительного влияния роста производительности не наблюдается. Это обусловлено трудностями, которые испытывают эти мигранты в интеграции на местных рынках труда.

Миграционное давление в будущем

Население в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах (в частности, в странах Африки к югу от Сахары) будет продолжать расти в течение следующих 30 лет, и, вероятно, будет усиливаться миграционное давление в направлении стран с развитой экономикой. Например, диаграмма показывает нарастающее давление миграции из Африки и с Ближнего Востока в Европу в период между 2020 и 2050 годами. Тем не менее, глобальное миграционное давление останется примерно постоянным на уровне трех процентов мирового населения.

Повышение доходов в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах будет снижать миграционное давление. Но, как уже отмечалось, это не обязательно относится к более бедным странам, таким как страны Африки к югу от Сахары, где растущие (хотя все еще низкие) доходы могут позволить большему числу людей эмигрировать.

На миграции будут также сказываться другие воздействия (которые анализируются как альтернативные сценарии). Например, ожидается, что изменение климата приведет к значительному увеличению внутренней и региональной миграции в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. В то же время, наши выводы свидетельствуют о том, что его влияние на миграцию в страны с развитой экономикой менее очевидно, поскольку более низкие доходы во многих более бедных странах могут удерживать больше людей в регионе их происхождения.

Максимизация выгод

Миграция приносит большие выгоды принимающим странам и открывает мигрантам возможности для лучшей жизни. Однако она также может создавать проблемы в области распределения доходов, поскольку в определенных сегментах рынка местные работники могут понести экономический ущерб, по крайней мере временный. Поэтому следует использовать меры налоговой политики и политики на рынке труда для поддержки доходов и переподготовки местных жителей, которые сталкиваются с трудностями на рынке труда.

Кроме того, активные меры в области рынка труда и иммиграции, направленные на интеграцию иммигрантов, такие как языковая подготовка и упрощение проверки профессиональных званий, могут помочь добиться еще лучших результатов иммиграции в принимающих странах.

Наконец, необходима международная координация политики для решения проблем, связанных с миграцией беженцев. Это включает в себя участие в финансировании расходов по приему беженцев и содействие их интеграции в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

По материалам главы 4 публикации «Перспективы развития мировой экономики: макроэкономические последствия глобальной миграции»; авторы — Марго Макдональд, Роберто Пьяцца, Кейко Хонджо, Гален Шер и Филипп Энглер, под общим руководством Флоранс Жомотт.

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Филипп Энглер — экономист в Отделе надзора на многосторонней основе Исследовательского департамента МВФ. Ранее он работал в Германском институте экономических исследований и Свободном университете в Берлине. Его исследования посвящены макроэкономическим аспектам стан с открытой экономикой и налогово-бюджетной политике.

Марго Макдональд — экономист Исследовательского департамента МВФ, где она работает в Отделе надзора на многосторонней основе. Ранее она работала в Департаменте стран Африки МВФ по странам, которые имеют программы с МВФ, и вопросам внешнего сектора. В сферу ее исследовательских интересов входят международная макроэкономика и финансы, а в последнее время ее работа сосредоточена на межстрановых вторичных эффектах денежно-кредитной политики, банковской системы и торговли. Имеет степень доктора экономики, полученную в Университете Куинс.

Роберто Пьяцца — экономист Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ), где он работает в Отделе надзора на многосторонней основе. Ранее работал в Департаменте денежно-кредитных систем и рынков капитала, Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии и Банке Италии. Он получил степень доктора экономических наук от Миннесотского университета. В круг его исследовательских интересов входят теория экономического роста, денежно-кредитная политика и международная макроэкономика.

Гален Шер — экономист в Отделе надзора на многосторонней основе Исследовательского департамента МВФ. Ранее он работал в Департаменте стран Западного полушария и Департаменте денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ и был экономистом-исследователем в Банке Англии. Его исследовательская деятельность сосредоточена на вопросах прикладной эконометрики и измерения риска.

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