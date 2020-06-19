Н. Журавлев провел совещание по вопросу реализации закона о кредитных каникулах

Source: Russia – Council of the Federation

Данный закон был принят в рамках первого пакета антикризисных мер и предусматривает возможность предоставления льготного периода по выплате кредита гражданам и представителям малого бизнеса, оказавшимся в сложной ситуации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел совещание по вопросу реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием членов Совета Федерации, представителей Министерства финансов РФ, Банка России, профессионального сообщества, бюро кредитных историй, экспертов.

Данный закон был принят в рамках первого пакета антикризисных мер и предусматривает возможность предоставления льготного периода по выплате кредита тем гражданам и представителям малого бизнеса, которые оказались в сложной ситуации, и их доход уменьшился более чем на треть.

С момента принятия закона о «кредитных каникулах» существенная часть обращений заявителей рассмотрена и удовлетворена, по автокредитам это более 78 проц., по потребительским кредитам – 65 проц., по кредитным картам – 72 проц., отметили участники совещания.

Практика показала, что большинство отказов в получении кредитных каникул связано с тем, что заемщики не соответствуют условиям, которые позволяют по закону получить отсрочку.

Николай Журавлев напомнил о других антикризисных мерах, принятых и разрабатываемых в поддержку граждан, включая упрощенную процедуру внесудебного банкротства, а также ограничения по взысканию имущества. Перспективным инструментом, по его мнению, является рассрочка, а также ограничение доли кредитных платежей по отношению к доходу заемщика.

Участники совещания обратили внимание на актуальные вопросы развития финансовой грамотности населения, целесообразности изменения установленных лимитов по кредитным каникулам, изменения кредитных историй заемщиков в связи с реструктуризацией их долгов, переоценки рисков и доформирования резервов кредитными организациями.

Для объективной оценки необходимости дальнейших действий решено продолжить мониторинг правоприменительной практики, анализ ситуации и целесообразности организации дополнительной информационно-разъяснительной работы с гражданами.

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