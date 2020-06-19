Олег Матыцин: «Минспорт России считает приоритетом взаимодействие с общественными и государственными организациями по привлечению максимального количества людей к занятиям спортом»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 июня, в ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, на которой были подведены итоги и названы победители конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации».

Конкурс был организован Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Его цель – пропаганда и формирование здорового образа жизни среди россиян, привлечение общественного внимания к важности решения вопросов по защите здоровья граждан.

В пресс-конференции приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, председатель Оргкомитета конкурса Ирина Винер-Усманова, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, член президиума Всероссийской федерации плавания Сергей Кашников, члены Общественного совета при Минспорте России Ольга Капранова и Анна Лаврова, генеральный директор компании Nike в России Андрей Кришнёв, генеральный директор по маркетингу ВКонтакте Александр Круглов.

В своём приветственном слове Олег Матыцин поблагодарил организаторов, экспертов и участников конкурса, отметив его важность для популяризации спорта и здорового образа жизни.

«Конкурс проходил в непростых условиях на фоне пандемии коронавируса, что делает его ещё более значимым, – сказал Министр. – Основная задача конкурса – привлечение внимание людей всех возрастов к ведению здорового образа жизни и бережному отношению к своему здоровью, а также создание максимально комфортных условий для занятий спортом в каждом уголке нашей страны».

«Минспорт России считает приоритетом в своей длительности взаимодействие со всеми общественными и государственными организациями по реализации программ привлечения максимального количества людей к занятиям спортом и создания современной инфраструктуры, – заявил Олег Матыцин. – Важно, чтобы люди в больших, малых городах и на селе имели доступность к объектам, где они могут заниматься спортом. Эту задачу мы определили в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года».

Олег Матыцин напомнил, что Минспорт России координирует реализацию проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«В соответствии с федеральным проектом мы с 2019 года предоставляем гранты организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. В 2020 году гранты получили 25 организаций, и я рад, что спектр деятельности этих организаций обширный», – отметил Министр.

«В рамках федерального проекта до 2024 года в России будет построено 500 физкультурно-оздоровительных комплексов, практически в каждом муниципальном образовании будут построены спортивные сооружения, – сообщил Олег Матыцин. – Эти цифры с одной стороны могут звучать громко, но мы понимаем, что этого недостаточно – сейчас большая потребность в занятиях физической культурой и спортом. Социологический опрос, который проводился по окончании очень сложного периода пандемии, показал, что более 70% людей хотят заниматься спортом. Мы вместе должны сделать так, чтобы они знали, где заниматься спортом в зависимости о места работы, учёбы и своих потребностей».

Министр также отметил значимость средств массовой информации и социальных сетей в продвижении ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

О проведении конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» рассказала председатель Оргкомитета конкурса Ирина Винер-Усманова.

«Конкурс охватывает всех жителей России. Он был создан в 2018 году Общественной палатой в первую очередь с целью реализации поручений Президента Российской Федерации в направлении государственной политики в сфере физической культуры и спорта, – подчеркнула Ирина Винер-Усманова. – Из года в год всё больше волонтёров, прекрасных молодых ребят, общественников, специалистов в сфере физической культуры и спорта узнают о возможности конкурса и принимают в нём участие. Участниками конкурса стали представители 85 субъектов Российской Федерации. Самыми активными регионами оказались Белгородская область, Краснодарский край, Удмуртская Республика и Пермский край».

По словам организаторов, участники конкурса подавали свои заявки на платформах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Всего было зафиксировано 3189 заявок. В отборе приняли участие 1229 заявок (это те респонденты, которые ответили на все вопросы и правильно указали все данные).

Примечательно, что на конкурс поступали заявки не только из России, но также из США, ОАЭ, Италии, Ирландии, Израиля.

Победители конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации»:

Номинация «Лучшие некоммерческие организации ЗОЖ» – «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации, реализуемые общественниками»

Победитель – АНО «Центр развития перспективных направлений культуры», автор и руководитель – Юлия Ржечицкая, г. Калининград.

Номинация «Лучшие волонтёры ЗОЖ» – «Лучший волонтёр, реализующий проекты по развитию здорового образа жизни»

Победитель – Никита Бедовый, г. Тихвин, Ленинградская область, чемпион России по военному многоборью, призёр чемпионата России в подтягивании на высокой перекладине.

Номинация «Лучшие учителя физической культуры ЗОЖ» – «Лучший учитель физической культуры, реализующий проекты по развитию здорового образа жизни для школьников»

Победитель – Снежана Митрафанова, школа № 2, Всеволожский район, г. Мурино, Ленинградская область.

Номинация «Лучшие организации ЗОЖ» – «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации, реализуемые организациями»

Победитель – оздоровительный проект «Делай как мы», Оренбургский областной центр медицинской профилактики, руководитель проекта – Олег Аслямов.

Помимо этого, Оргкомитет конкурса отметил дополнительными номинациями наиболее интересные проекты.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI