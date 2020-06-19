О. Алексеев посетил Перинатальный центр в Саратове

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с коллективом медицинского учреждения, осмотрел установленное там современное оборудование.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил государственное учреждение здравоохранения Перинатальный центр.

Центр был перепрофилирован для лечения больных, инфицированных коронавирусом, отметил сенатор. Кроме того, в учреждении сохранилась возможность принимать рожениц в экстренных случаях.

Главный врач Ника Попова рассказала парламентарию, что все сотрудники, которые работают с больными COVID-19, получили стимулирующие выплаты. Сейчас в центре находятся 236 больных, из них 132 с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Олег Алексеев

Олег Алексеев сообщил, что в Саратове также строится инфекционный центр, который планируется сдать в сентябре текущего года. В больнице будет 400 коек, причем 250 из них детские. Восемь основных корпусов здания будут снабжены самыми современными системами очистки воздуха и защиты от распространения вирусов.

Сенатор поблагодарил коллектив Перинатального центра за самоотверженный труд и поздравил с приближающимся профессиональным праздником. Он вручил благодарственные письма члена Совета Федерации пяти медицинским сестрам.

«Благодаря круглосуточной работе медиков, их внимательному подходу к каждому человеку спасены тысячи жизней наших сограждан, вылечены сотни тысяч заболевших. Медицинские работники заслуживают уважения, славы, и мы им бесконечно благодарны», — подчеркнул Олег Алексеев.

MIL OSI